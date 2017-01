Ämterwechsel in Berlin Zypries für Gabriel, Gabriel für Steinmeier

In Berlin ist heute der Tag der Personalrochade: Frank-Walter Steinmeier geht als Bundesaußenminister. Sigmar Gabriel löst ihn in diesem Amt ab. Sein Wirtschaftsministerium übernimmt Brigitte Zypries.

Es war der große Coup des SPD-Vorsitzenden Gabriel: Gegen alle politischen Wahrscheinlichkeiten schaffte er es letzten Herbst, mit Frank-Walter Steinmeier einen Sozialdemokraten als gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD für das Amt des Bundespräsidenten durchzusetzen. Einziger Nachteil: Die SPD musste das Auswärtige Amt neu besetzen. Lange war dafür Martin Schulz im Gespräch, galt für viele sogar als gesetzt.

Doch dann kam alles ganz anders: Gabriel rief Schulz zum Kanzlerkandidaten aus, sicherte sich selbst das Auswärtige Amt - und machte damit eine größere Personalrochade nötig. Gabriels Platz im Wirtschaftsministerium nimmt Brigitte Zypries ein, bisher Parlamentarische Staatssekretärin und deshalb mit dem Ressort vertraut - und obendrein mit Ministererfahrung: Von 2002 bis 2009 war Zypries Bundesjustizministerin.

Gauck würdigt Steinmeier

Am späten Vormittag wurde Zypries im Bundestag vereidigt; Ministerin war sie zu diesem Zeitpunkt schon seit rund einer Stunde. Bundespräsident Joachim Gauck hatte ihre die Ernennungsurkunde überreicht, vorher ihren Vorgänger Gabriel entlassen und zum neuen Außenminister ernannt - und davor den bisherigen Außenminister Steinmeier aus dem Amt entlassen. Gauck sagte, Steinmeiers Name werde mit der deutschen Außenpolitik verbunden bleiben. Er stehe für Unermüdlichkeit - dafür, weiter zu verhandeln, zu vermitteln und zu überzeugen. Der Präsident erinnerte an die Verhandlung mit dem Iran über dessen Atomprogramm und an Steinmeiers Rolle als Vermittler in der Ukraine-Krise.

"Sprachlosigkeit ist der Tod der Diplomatie. Sie, lieber Herr Bundesminister, haben aus dieser Erkenntnis eine Maxime gemacht." Joachim Gauck zu Frank-Walter Steinmeier

Der "liebe Herr Bundesminister" ist jetzt nur noch einfacher Abgeordneter - aber nicht mehr lange. Er wird sein Mandat demnächst niederlegen, bevor er am 12. Februar aller Wahrscheinlichkeit nach zum neuen Bundespräsidenten gewählt wird. Der Initiator der Personalrochade, Gabriel, wird dann schon seit zwei Wochen im Amt sein - und seine ersten Auslandsreisen als neuer deutscher Chefdiplomat hinter sich haben.