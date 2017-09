Auswärtiges Amt Zwei weitere Deutsche in Türkei festgenommen

In Antalya sind zwei Deutsche festgenommen worden - wohl aufgrund politischer Vorwürfe. Laut dem Auswärtigen Amt wurde bisher kein direkter Kontakt zu den beiden gewährt. Insgesamt sitzen demnach nun 55 deutsche Staatsbürger in der Türkei in Haft.

Von: Birgit Schmeitzner