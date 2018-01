Ende der Winterklausur Zuversicht bei den Freien Wählern

Sieben Prozent würden die Freien Wähler laut BR-BayernTrend bekommen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre - ein stabiler Umfragewert. Dementsprechend zuversichtlich zeigte sich die Partei am Ender ihrer dreitägigen Winterklausur in Neuburg an der Donau. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger kündigte an, in Bayern mitregieren zu wollen.

Von: Regina Kirschner