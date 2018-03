Erleichterung in Bayern Zufriedenheit bei der CSU nach der GroKo-Entscheidung

Bei der CSU herrscht große Erleichterung über das unerwartet positive Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides. Morgen will Horst Seehofer das Datum für die Amtsübergabe an Markus Söder sowie die Personalentscheidungen für den Bund bekannt geben. Durch einen taktischen Kniff scheint er das größte Problem gelöst zu haben.

Seine Freude ist Andreas Scheuer anzumerken. Der vielleicht Noch-Generalsekretär der CSU tritt am Sonntagmorgen in der Parteizentrale vor die Presse und lobt die „professionelle“ SPD in so hohen Tönen, dass man sich kurz verwundert die Augen reibt.

Scheuer: Neue Chancen in der GroKo

Doch die Gefühlsregungen sind durchaus verständlich: Scheuer könnte vom Zustandekommen der Großen Koalition profitieren und neuer Bundesverkehrsminister werden. Nicht ungewöhnlich, denn für die meisten seiner Vorgänger (Dobrindt, zu Guttenberg, Haderthauer, Söder) war das Amt des Generalsekretärs ein Sprungbrett in ein Kabinett. Es scheint Scheuer nicht geschadet zu haben, dass die beiden von ihm verantworteten Wahlkämpfe (Europa 2014 und Bund 2017) von mäßigem Erfolg gekrönt waren. Viele in der CSU rechnen dem Passauer positiv an, dass er die Parteizentrale kommunikativ modernisiert und das geschafft hat, was schon Söder und Dobrindt wollten: In ein neues modernes Gebäude umzuziehen.

Parteichef Horst Seehofer bleibt, wie so häufig am Wochenende, abgetaucht, ließ nur schriftlich verlauten:

"Das Ergebnis ist eine gute Grundlage für eine stabile Regierung. Es gibt jetzt alle Chancen für die weitere Erneuerung Deutschlands und einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land." Horst Seehofer, CSU-Parteichef

Seehofer: Auf die Füße gefallen

Mit dem positiven SPD-Ergebnis hat Seehofer auch ein Kunstwerk vollendet, was so wohl nur sehr wenigen in der Politik gelingt: Im September 2017 fuhr er ein so desaströses Wahlergebnis für die CSU ein, bei dem sich andere wohl keine Woche mehr hätten im Amt halten können. Blickt man jenseits aller Macht- und Grabenkämpfe mit zahlreichen für die CSU unschönen Begleiterscheinungen nur auf die Ergebnisse, so bleibt: Seehofer hat es geschafft, sich im Dezember mit 84 Prozent als Parteichef wiederwählen zu lassen, jetzt wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Bundesinnenminister in Berlin. Das Alphatier bleibt im Spiel, Seehofers Position als CSU-Chef ist auch heute wieder gefestigt worden.

Söder: Bahn frei für Bayern

Grund zur Zufriedenheit hat auch das zweite CSU-Alphatier: Für Markus Söder ist der Weg jetzt endgültig frei in Bayern. So ist es wenig überraschend, dass der designierte bayerische Ministerpräsident im Hinblick auf Berlin vor allem aufs Tempo drückt, um das Augenmerk auf seine Wahlkampfthemen in Bayern zu lenken:

"Allerdings muss auch klar sein: Dieser Regierungsauftrag muss jetzt endlich gefüllt werden. Das heißt: Man muss jetzt sehr schnell und zügig ran gehen. Den Koalitionsvertrag anzunehmen, abzuarbeiten. Denn das verloren gegangene Vertrauen der vergangenen Monate kann nur durch harte Arbeit zurückerobert werden." Markus Söder, designierter bayerischer Ministerpräsident

Morgen wird Horst Seehofer aller Voraussicht nach im CSU-Vorstand bekannt geben, wann er als Bayerischer Ministerpräsident zurücktritt, das Schreiben mit dem Rücktrittsdatum könnte bereits am Dienstag im Landtag eingehen. Die Neuwahl durch das Plenum wird dann aller Vorrausicht nach in der Woche vom 12.-16. März stattfinden, ein paar Tage später dann Berufung des neuen Kabinetts.

Alles auf Anfang in der CSU

In der Fraktion rechnen einige mit einer mittelgroßen Kabinettsumbildung als Signal der personellen Erneuerung: Drei Ministerposten könnte Söder ohne größere Probleme neu vergeben: Seinen eigenen als Finanzminister sowie das Sozial- und Landwirtschaftsministerium. Da Emilia Müller und Helmut Brunner bereits angekündigt haben, im Herbst nicht mehr zu kandidieren, würde das keinen großen Unmut hervorrufen. Denkbar sind zudem Wechsel innerhalb der Ministerien sowie eine Verjüngung bei den Staatssekretären.

Klarheit soll am Montag auch über die personelle Neuaufstellung der CSU in Berlin herrschen. Vieles deutet darauf hin, dass Seehofer mit einem geschickten Schachzug auch sein Problem gelöst zu haben scheint, für zwei freie Ministerposten drei geeignete Kandidaten zu haben. Beim Zuschnitt seines um Bau und Heimat erweiterten Innenministeriums soll es Diskussionen gegeben haben, welche Bereiche aus dem bisherigen Landwirtschaftsministerium Horst Seehofer zugeschlagen werden. Da die designierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hart blieb soll Seehofer auf die Landesentwicklung verzichtet haben – wenn die CSU im Gegenzug eine Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt stellen darf. Die „natürliche“ Kandidatin wäre die Unterfränkin Dorothee Bär.

Somit hat die CSU neben den drei Bundesministern jetzt einen vierten Spitzenposten, auch wenn der formal nicht auf derselben Ebene ist. Doch mit dem Schachzug, der als sehr wahrscheinlich gilt, würde Seehofer gleich mehrere Probleme auf einmal lösen: Gerd Müller, dem viele eine gute Arbeit attestieren, könnte Entwicklungshilfeminister bleiben. Damit wäre der aufkommende Unmut in Schwaben über seine mögliche Degradierung im Keim erstickt.

Verjüngung im Visier

Dorothee Bär, die auch als Entwicklungshilfeministerin gehandelt wurde, müsste nicht in ein Ressort wechseln, mit dem sie bisher kaum Berührungspunkte hatte. Hier, so heißt es, hat Seehofer gelernt, nachdem er 2014 den Außenexperten Christian Schmidt zum Landwirtschaftsminister machte und der in diesem Amt eher blass blieb. Für Bär dürfte es verschmerzbar sein, dass sie noch eine Schleife drehen muss, um Bundesministerin zu werden. Sie ist erst 39 – Müller (62) und Seehofer (68) sind deutlich älter, in nicht allzu ferner Zukunft steht auch hier eine Verjüngung an. Bär kann sich sicher sein, dass an ihr als Parteivize in Zukunft ohnehin nur schwer ein Weg vorbei führen wird, da Frauen in der CSU nach wie vor in der Minderheit sind.