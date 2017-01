NSU-Prozess Sachverständiger hält Zschäpe für voll schuldfähig

Es gebe bei Zschäpe keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Auch der von ihr selbst geschilderte übermäßige Alkoholkonsum weise nicht auf eine Sucht hin und wirke sich damit nicht auf eine Schuldfähigkeit aus.

Zschäpe sei weiter gefährlich

Die Angeklagte sei eine Frau, die egozentrische Züge aufzeige und immer wieder die Schuld anderen zuschreibe. Der Gutachter bescheinigte Zschäpe außerdem einen Hang zu kriminellen Handlungen, er hält sie weiterhin für gefährlich. Er könne nicht sehen, dass sich an ihrer Einstellung etwas geändert habe.

Ihre eigenen Aussagen, in denen sie sich als Mitläuferin beschreibt, hält der Gutachter für nicht glaubwürdig. Ihren Aussagen stehen zahlreiche Zeugenaussagen gegenüber, die sie als selbstbewusst, eigenständig, gleichberechtigt in der Dreiergruppe mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie anerkannt in der rechten Szene beschreiben.

Zschäpe lasse keine Empathie erkennen

Auch ließe sich keine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Taten oder Empathie mit den Opfern erkennen, so Saß weiter. Der Sachverständige stützt sich bei seinem Gutachten auf Zeugenaussagen und seine eigenen Beobachtungen im laufenden Verfahren.

Gutachten ohne Gespräch

Zschäpe hatte es mehrfach abgelehnt mit dem Psychiater zu sprechen. Von dem Gutachten hängt es im Wesentlichen ab, ob Zschäpe im Falle einer Verurteilung, am Ende ihrer Haftzeit in Sicherungsverwahrung und damit bis zum Lebensende ins Gefängnis muss.

Zschäpe ist wegen Mittäterschaft an den zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" angeklagt. Das Motiv für fast alle Taten war nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft Rassenhass.