Internet-Recht Justizminister wollen Bots jagen

Es war die Pressemitteilung Nummer 1 des hessischen Ministerium der Justiz im neuen Jahr. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Anne-Marie Keding aus Sachsen-Anhalt und dem bayerischen Winfried Bausback blies Ministerin Eva Kühne-Hörmann zum Halali auf Bots.

Hessische Zombies gegen bayerische Bots

Der Bayer warnte vor einer „Lawine von Desinformationen in den sozialen Medien“. Und die Sachsen-Anhaltinerin hatte bereits eine Arbeitsgruppe zum Umgang mit social Bots eingerichtet. Als dem Rest der Republik meilenweit voraus erschien aber die Juristerei in Hessen. Stolz verwies Kühne-Hörmann darauf, dass sie bereits einen Gesetzesentwurf gegen die Bot-Plage in den Bundesrat eingebracht habe. Und tatsächlich ein solcher Entwurf datiert vom 17. Juni 2016, lange bevor die Debatte über Fake News twitternde Bots Deutschland erreicht hatte.

Bots, Zombies, Crawler

Des Rätsels Lösung: Die hessische Vorlage soll gegen Cyberkriminelle vorgehen, die Tausende fremder Rechner mit Schad-Software verseuchen. Die infizierten Computer nennt man Zombies und eben auch Bots. Ebenso wie die Programme, die automatisiert Tweets und Posts absetzen. Und schließlich heißen noch Programme so, die selbständig Routinearbeit erledigen, etwa die Web-Crawler, die im Auftrag von Google das Web durchsuchbar machen.