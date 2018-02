Eine Tote und viele Blechschäden Zahlreiche Unfälle wegen starken Schneefalls in Bayern

Bei einem frontalen Zusammenstoß auf schneebedecker Fahrbahn ist eine 37-Jährige aus Odelzhausen im Landkreis Dachau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 28-jährige Unfallverursacher am Samstag auf der Staatsstraße 2052 in Pfaffenhofen an der Glonn in den Gegenverkehr geraten. Der Mann wurde bei dem Zusammenprall nur leicht verletzt, die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 28-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung.

Unfall im Landkreis Eichstätt

Leicht verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 37-Jähriger, der zwischen Denkendorf und Stammham (Lkr. Eichstätt) unterwegs war. Er verlor aufgrund der Witterung die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Darin saß eine 56-Jährige Frau aus dem Landkreis. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Elf Unfälle innerhalb weniger Stunden

Gegen 18 Uhr kam in der Nähe von Neuburg an der Donau (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) eine 24-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei berichtet, schleuderte die junge Frau gegen einen Baum und blieb dann in einem Gebüsch hängen. Ihr alter Beifahrer wurde schwer, sie selbst leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Elsendorf und Bad Abbach (Lkr. Kelheim) ereigneten sich zwischen 18 Uhr und 1 Uhr insgesamt elf Verkehrsunfälle. Es blieb bei Blechschäden, bei einem Unfall gab es aber drei Leichtverletzte. Wie die Polizei mitteilte, war eine 20-Jährige für die Witterung zu schnell auf der Autobahn unterwegs und kam kurz vor der Anschlussstelle Abensberg von der Fahrbahn ab. Das Auto geriet ins Schleudern und überschlug sich. Dabei wurden die Regensburgerin und ihre beiden Mifahrer leicht verletzt.

Auto überschlägt sich im Straßengraben

Leicht verletzt wurde auch eine 35-Jährige aus Mainburg. Die Frau war am Samstagabend in der Nähe von Mainburg von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei überschlug sich ihr Auto im Straßengraben.

Gegen 23 Uhr prallte auf der A9 kurz vor der Anschlussstelle Denkendorf (Lkrs. Eichstätt) ein Auto gegen die Leitplanke. Der Fahrer hatte noch Sommerreifen aufgezogen. Er blieb unverletzt.

In der Nähe von Penzberg (Lkr. Weilheim-Schongau) verlor am späten Samstagabend auf schneeglatter Fahrbahn der Fahrer eines Kleinbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, saßen im Auto noch fünf weitere Männer, außerdem hatte der Kleinbus einen Anhänger geladen, auf dem noch ein Auto transportiert wurde. Der Kleinbus geriet ins Rutschen und kam auf Höhe der Loisachbrücke von der Straße ab. Durch die Schleuderpartie stellte sich der Wagen quer. Der Anhänger löste sich von der Kupplung und fuhr rund 100 Meter auf der Gegenspur weiter. Glücklicherweise kam zu dem Zeitpunkt laut Polizei kein Auto.

Der Kleinbus drückte die Leitplanke nieder, durchbrach den Holzzaun und landete circa 50 Meter weiter im Graben. Die sechs Rumänen hatten großes Glück - nur einer wurde leicht verletzt mit Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht.