Neun Verletzte auf der A8 Zahlreiche Unfälle bei Winterwetter auf Bayerns Straßen

Auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Burgau (Lkr. Günzburg), ereignete sich am Samstag gegen 11.00 Uhr ein Serienunfall mit neun Verletzten: Weil auf der Autobahn viel los war, musste ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen abbremsen - das Auto dahinter fuhr dann auf ihn auf. Gleich darauf kam es auf dem mittleren Fahrstreifen zu einem weiteren Auffahrunfall: ein VW-Bus fuhr auf ein Auto auf. Fünf Menschen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf bremste ein weiteres Auto auf dem linken Fahrstreifen aufgrund des vorausgegangenen Unfalls - eines der Autos dahinter kam aber nicht rechtzeitig zum Stehen. Letztlich wurden drei Autos beschädigt und alle vier Insassen im ersten Auto leicht verletzt. Die Autobahn war auf der linken und mittleren Fahrspur für circa vier Stunden gesperrt.

Schwerer Unfall auf der A73 im Landkreis Lichtenfels

Auf der A73 zwischen Untersiemau und Ebersdorf im Landkreis Lichtenfels war die Autobahn Richtung Suhl am Sonntagnachmittag wegen eines Unfalls gesperrt. Nach Polizeiangaben kam ein Auto von der rechten auf die linke Spur und krachte dort mit einem von hinten kommenden Auto zusammen. Das vordere Auto schleuderte über die linke Leitplanke. Fahrer und Beifahrerin wurden schwer verletzt.

B12 im Ostallgäu stundenlang gesperrt

Auf der B12 bei Germaringen (Lkr. Ostallgäu) verlor ein 33-jähriger Mann aus Oberbayern gegen Mittag die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Laut Polizei war er zu schnell auf der schneeglatten Fahrbahn unterwegs. Er rutschte er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in das Auto eines 43-jährigen Kaufbeurers. Der 33-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die B12 wurde zur Unfallaufnahme für etwa drei Stunden komplett gesperrt.

Lindau: Auto landet im Bach

In der Nähe von Lindau kam am Samstagabend ein Auto auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und landete im Bach neben der Straße. Fahrzeug lief größtenteils voller Wasser, der Fahrer blieb aber unverletzt. Am Samstagmittag wurde bei Senden (Lkrs. Neu-Ulm) ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 42-Jähriger kam an einer Kreuzung ins Rutschen und kollidierte dort mit dem Auto des 32-Jährigen. Der 32-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin und die Kinder, die ebenfalls im Fahrzeug waren, gingen vorsorglich selbstständig zum Arzt.

Ein Todesopfer im Landkreis Dachau

Ein Unfall verlief jedoch tödlich: Bei einem Zusammenstoß auf schneebedeckter Fahrbahn bei Pfaffenhofen an der Glonn (Landkreis Dachau) wurde eine 37-Jährige schwer verletzt, sie starb noch an der Unfallstelle.