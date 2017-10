Experte Ulrich Wotschikowsky So verbreitet ist die Angst vor dem Wolf

"Der Wolf hat mich gehörig mental am Leben erhalten - oder sagen wir es so: Er hat meinem mentalen Leben einen richtigen Schub vorwärts verpasst." Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte

Der Mann, der für den Wolf spricht

Ulrich Wotschikowsky – oder der Wotsch wie ihn alle nennen - ist studierter Förster. Von klein auf war der Wolf seine große Liebe. Heute ist er 77 Jahre alt, doch Rente ist für ihn keine Alternative, ganz im Gegenteil - von Jahr zu Jahr wird er aktiver, denn er spürt, die Wölfe brauchen ihn und er braucht sie. Deutschlandweit ist er unterwegs als Fürsprecher, betreibt die Internetseite "woelfeindeutschland" und artikuliert sich gegen Fakenews. EinenTag ohne Wolf gibt es nicht.

"Am Tag hab ich mit den Tieren zu tun - am Laptop, am Telefon, beim Schreiben von Emails, beim Verfassen meiner Wolfseite im Internet - und nachts träume ich davon und das sind keine schlechten Träume." Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte

Wotschikowskys erste Begegnung mit einem wilden Wolf war für ihn auch wie ein Traum. Obwohl schon Jahrzehnte her, strahlen seine blauen Augen, als ob es gestern gewesen wäre, sein Erlebnis im kanadischen Yukon Gebiet.

"Ich erinnere mich gut, als ich im Yokon den ersten Wolf vom Hubschrauber aus mit einem Narkosepfeil erlegt habe. Als ich den Wolf angefasst habe, war ich bis ins Mark erschüttert – ich hätte nie gedacht, dass ich einen echten Wolf jemals im Leben anfassen kann, das hat mich im Mark getroffen." Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte

Auf der Spur des Wolfes

Damals war der Wolf in Europa so gut wie ausgerottet. Doch das war einmal. Heute gibt es in Deutschland 61 nachgewiesene Wolfsrudel - rund 600 Tiere hauptsächlich in Ostdeutschland, aber auch in Bayern – und sogar vor der Haustür vom Wotsch in der Ammergauer Alpen bei Oberammergau hat sich Anfang des Jahres einer rungetrieben. Der Wolfsexperte hat seine Spur entdeckt. Stolz zeigt er seine Trophäe: die Handyfotos. Vier Zehen, einen herzförmigen Handtellerballen und Krallen im Schnee – der Beweis für Wotschikosky, der Wolf ist da – fast 800 Meter hat er die wie an einer Perlenschnur aufgereite Spur verfolgt.

Die Angst vor dem Wolf – für Wotschikosky total unbegründet. Ein wilder Wolf ist viel zu schlau, um sich mit einem Menschen anzulegen. Sein Gehirn ist mehr als doppelt so groß wie das eines Hundes. Und trotzdem: Vor allem früher war der Wolf immer der Böse.

"Da sind viele Märchen dabei, da sind viele wahre Geschichten dabei, und darum ist das Unbehagen verständlich, das tief im Unterbewußtsein existiert. Das ist rational nicht zu erklären, da gibt es ganz andere Wildtiere, die viel gefährlicher sind, Hornissen zum Beispiel, aber auch der Haushund. Jedes Jahr stirbt in Deutschland ein Mensch durch einen Angriff von einem Hund – nur darüber spricht keiner." Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte

Gehegewölfe haben ein anderes Verhalten

Doch bei den entlaufenen Wölfen im Bayerischen Wald wird Wotschikosky Blick ernst. Ende der 70er hat er Vergleichbares erlebt, als er noch stellvertretender Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald war. Damals sind gleich neun Wölfe ausgekommen – alle neun wurden erschossen. Bei entlaufenen Gehegewölfen hört für ihn die Freundschaft auf.

"Man kann das schlicht und einfach sagen: In Gehegen aufgewachsene Wölfe haben nix in der Freiheit verloren. Diesen Wölfen haben wir ins Verhalten eingegriffen, indem wir sie zahm gemacht haben und da können kritische Situationen entstehen. Und dann Gnade uns Gott - oder besser gesagt, den freilebenden Wölfen." Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte

Auch die Nutztierhalter verstehen

Für eine Zukunft von wilden Wölfen in Bayern sieht Wotschikosky keine andere Wahl, als die entlaufenen Wölfe zu opfern. Sie zu fangen, ist so gut wie unmöglich. Ulrich Wotschikoksy weiß, das gefällt nicht allen – aber der Wolfsexperte ist vom Charakter selbst wie ein Wolf: Unbeirrt, gut durchdacht und zielstrebig. Sein Ziel ist die Wiederansiedlung des Wolfs in Bayern und da scheut er keine Diskussion.

"Meine Rolle sehe ich darin, zu vermitteln zwischen den Lagern. Es genügt nicht, die Wölfe zu hätscheln, sondern wir müssen wirklich die Nöte der Nutztierhalter sehen. Die Nutztierhalter müssen richtig vom Staat entschädigt werden, wenn wir sowohl Wölfe als auch Nutztiere haben wollen." Ulrich Wotschikowsky, Wolfsexperte

So lange der Wotsch noch kann, wird er weiterkämpfen für seine Wölfe.