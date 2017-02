Raubtier-Diskussionen in Bayern Wirbel um den Wolf

Sechs bis acht Wölfe soll es derzeit in Bayern geben. Im Bayerischen Wald, am Truppenübungsplatz Grafenwöhr, aber auch bei Memmingen und im südlichen Oberallgäu wurden Einzeltiere gesichtet. Wie man mit ihnen umgehen soll, darüber gibt es derzeit Diskussionen. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch unter bayerischen Politikern.

Mit der Mehrheit von CSU und Freien Wählern hat der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz des Bayerischen Landtags die Staatsregierung nun aufgefordert, über Möglichkeiten zu beraten, wie die Zahl der Wölfe in Zukunft reduziert werden kann – durch Erschießen. SPD und Grüne stimmen dieser Forderung nicht zu.

Der Wolf gehört nach Bayern

Die SPD befürwortet die Rückkehr des Wolfes und betont seine Daseins-Berechtigung im Ökosystem des Freistaates. Trotzdem müsse einer Verunsicherung der Bevölkerung dringend begegnet werden.

"Wir finden es gut, dass er [der Wolf; die Redaktion] auch nach Bayern zurückkommt. Er gehört hierher. Wir nehmen aber die vorhandenen Probleme sehr ernst und wollen auch auf die Ängste der Menschen eingehen." Florian von Brunn, SPD-Umweltsprecher

CSU und Freie Wähler auf Seite der Landwirte

In der CSU macht man sich vor allem für die Perspektive der Landwirte stark, die um die Sicherheit ihrer Rinder und Schafe fürchten. Eric Beißwenger von den Christsozialen hat Verständnis dafür, dass manche sich noch mehr Wölfe in Bayern wünschen. Er sagt aber auch: "Unsere Bauern und Weidetierhalter sehen das natürlich völlig anders."

Wie auch die Freien Wähler will die CSU eine Gesetzesänderung erwirken für den Wolf, der in Bayern und der EU unter strengem Schutz steht. Die Schwelle für einen möglichen Abschuss der Tiere soll herabgesetzt werden. Laut Peter Boye vom Bayerischen Umweltministerium wird sich jedoch am Schutzstatus des Wolfes in absehbarer Zeit nichts ändern.

Immerhin in einem Punkt sind sich die Abgeordneten einig: das bayernweite Wolfsmanagement muss dringend ausgebaut werden. Für den Schutz von Tier und Mensch vor in Zukunft eventuell häufiger anzutreffenden Wölfen.