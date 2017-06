Reaktionen auf BR-Bericht "Nur mehr Wohnungen helfen gegen Diskriminierung"

"Deutschland am Miet-Limit" - so lautete die Schlagzeile beim Wohnungsbautag in der bayerischen Vertretung in Berlin. Der Wohnungsmangel stand im Mittelpunkt der Fachtagung. Umso prekärer die Rechercheergebnisse von BR und Spiegel. Die Diskriminierungen am Wohnungsmarkt seien erschütternd und nicht hinnehmbar, sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in seiner Rede:

"Als ich diese Studie heute Morgen gelesen habe, ist mir eines meiner großen politischen Vorbilder, Johannes Rau, eingefallen. Immer wenn wir über Artikel eins unseres Grundgesetzes sprachen 'Die Würde des Menschen ist unantastbar', hat er gesagt, dort steht nicht 'Die Würde der Deutschen ist unantastbar'. Und einen Menschen wegen seines Familiennamens bei der Wohnungssuche zu diskriminieren, ist eine Verletzung der Menschenwürde." Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat

Verständnis aus Bayern

Besonders Menschen mit türkisch oder arabisch klingenden Namen werden bei der Wohnungssuche deutlich benachteiligt. Er bedauere dies, sagte der bayerische Innen- und Bauminister Joachim Herrmann. Er ließ aber auch Verständnis für die Vermieter durchblicken:

"Wir müssen auch sehen, dass aufgrund der Kriminalität und der Terrorismus-Nachrichten einige Menschen erst mal zurückhaltend sind: Wer weiß, wer da zu mir kommt. Es ist wichtig, dass keine pauschalen Verdächtigungen in der Bevölkerung vorhanden sind, sondern dass man sich da öffnet. Es handelt sich bei den meisten ja um gut integrierte Leute. Klar ist, wir brauchen insgesamt mehr Wohnungen, damit wir auch den neu Zugewanderten eine vernünftige Wohnung geben können." Joachim Herrmann, CSU

Gewerkschaft warnt

Die Gewerkschaft IG Bau bekommt nach eigenen Angaben immer wieder Hinweise darauf, dass vor allem Menschen mit muslimisch klingenden Nachnamen am Mietmarkt diskriminiert werden. IG-Bau-Chef Robert Feiger appellierte an die Vermieter, nach Vertrauen und nicht nach Namen oder Religionszugehörigkeit zu entscheiden. Das Antidiskriminierungsgesetz verbietet eigentlich die Benachteiligung von Ausländern - auch bei der Vermietung. Aber ähnlich wie die Mietpreisbremse sei das Gesetz eben nur gut gemeint, so Feiger.

Tatsächlich gibt es im Gesetz zwei Schlupflöcher. Erstens: Vermieter dürfen Wohnungsbewerber unterschiedlich behandeln, wenn es der "ausgewogenen Siedlungsstruktur" dient. Und zweitens: Leben der Vermieter oder seine Familie im gleichen Haus, gilt das Antidiskriminierungsgesetz ebenfalls nicht. Ein Unding, sagt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Christine Lüders:

"Das ist sehr hinderlich für Menschen, die auf Wohnungssuche sind und Migrationshintergrund haben, weil sie von vornherein ausgeschlossen werden können." Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

... und zwar oft ohne eine Chance, sich persönlich beim Vermieter vorzustellen. Der Chef des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, sieht jedoch wenig Sanktionsmöglichkeiten:

"Der Vermieter ist ja frei darin, wem er seine Wohnung vermietet. Er kann ja nicht gezwungen werden, einer bestimmten Person, die Wohnung zu vermieten. Und wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass er jemanden mit ausländisch klingendem Namen nicht in die engere Wahl nimmt, dann ist das diskriminierend, aber ich weiß auch nicht, wie man das wirklich sanktionieren will." Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes

Die einzige Möglichkeit laut Siebenkotten: Genügend Wohnraum schaffen. Dann hätten die Vermieter wenig Möglichkeiten, zu diskriminieren.