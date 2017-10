Akut in ganz Bayern Wohnungsnot für Studenten

390.000 Studierenden gibt es aktuell in Bayern, ein Rekord. Immer akuter wird gleichzeitig deren Wohnungssituation Besonders an den Hochschulstandorten München, Regensburg und Würzburg. Im Landtag diskutierten die Abgeordneten heute in der aktuellen Stunde das Problem.

Von: Johannes Reichart