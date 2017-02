Günstiger als gedacht München bei Wohn-Nebenkosten am billigsten

Wohnen in München, egal ob im Eigentum oder zur Miete, belastet den Geldbeutel deutlich. Umso verwunderlicher ist es, dass man in der Isarmetropole bei den anfallenden Nebenkosten im Vergleich zu allen anderen Landeshauptstädten am günstigsten wegkommt.

München ist preiswert, zumindest, wenn man die Wohnnebenkosten in den 16 Landeshauptstädten vergleicht. Das zeigt ein aktuelles Ranking des Bunds der Steuerzahler (BdSt). Der detaillierte Vergleich der Wohnnebenkosten für das Jahr 2016 zeigt, wie stark Mieter und Wohneigentümer quer durch Deutschland belastet werden.

Die Einwohner von Saarbrücken müssen demnach für Wohnnebenkosten am tiefsten in die Tasche greifen, in München ist es am preiswertesten.

Bund der Steuerzahler: "Fiskus Wohnkostentreiber Nummer 1"

Bei seinem Länder-Ranking hat der Verband ermittelt, wie viel ein Musterhaushalt mit drei Personen in innerstädtischer Lage für Nebenkosten zahlt. Zehn verschiedene Wohnnebenkosten hat er dafür unter die Lupe genommen – von Schmutzwasser- über Abfallgebühren bis hin zur Grundsteuer.

Wohnnebenkosten Deutschland pro Jahr 2016

Demnach werden für Nebenkosten des durchschnittlichen Musterhaushalts in der bayerischen Landeshauptstadt 1.643 Euro pro Jahr fällig. Im Vergleich zu Saarbrücken - mit 2.196 Euro pro Jahr – ist das günstig. "Der Fiskus ist Wohnkostentreiber Nummer 1", kritisiert Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Da Wohnen teuer genug sei, müsse der Staat die Bürger hier entlasten.