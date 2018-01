Entlastung für Mieter Das plant die Große Koalition gegen steigende Mieten

Eigentümer sollen Modernisierungskosten in Zukunft nur noch in geringem Maße auf Mieter umlegen können. Darauf haben sich CDU, CSU und SPD in den Sondierungsgesprächen geeinigt. Doch vielen Augsburgern geht das nicht weit genug.

Ein Aufzug, neue Fenster, Fußbodenheizung: Einer der häufigsten Gründe für eine Mietpreiserhöhung ist Sanierung. Wird ein Gebäude modernisiert, kann der Eigentümer die Kosten dafür auf die Mieter umlegen – und die Miete deutlich erhöhen. Neun Jahre lang bis zu elf Prozent Mieterhöhung jährlich sind aktuell möglich. In den Sondierungsgesprächen haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, dass diese Kosten in Zukunft nur noch in geringerem Maße umgelegt werden können. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) sagte im BR Fernsehen, dass dies den Wohnungsmarkt entspannen könnte. Er saß bei den Sondierungsgesprächen in Berlin im Ausschuss für Kommunen, Wohnungsbau, Mieten und ländlicher Raum mit am Verhandlungstisch.

"Da gibt es eine Grenze bei Modernisierung. Da setzen wir uns für die Mieter ein. Auch nach der Modernisierung darf die neue Miete nicht über der ortsüblichen Miete liegen." Kurt Gribl (CSU), Vorsitzender Bayerischer Städtetag

Unverhältnismäßige Sanierung: „Riesensauerei“

Die SPD hatte eine entsprechende Regelung schon in der vergangenen Legislaturperiode gefordert. Florian Pronold (SPD) bezeichnete es im BR Fernsehen als "Riesensauerei", wenn Vermieter unverhältnismäßig sanieren und dann die Miete plötzlich stark anheben. Er sagte in der Sendung "jetzt red i", dass die Umlagehöhe an die aktuell günstigen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden müssten: "Man könnte diese Umlagehöhe auf fünf Prozent absenken. Niemand hat was dagegen, dass eine Wohnung saniert wird. Aber das muss bezahlbar sein. Leider machen das einige zu ihrem Geschäftsmodell, die Mieter mit sehr hohen Sanierungsforderungen zu bedrohen und sie so zum Ausziehen zu bringen. Menschen dürfen keine Angst haben sich ihre vier Wände noch leisten zu können."

Angespannter Wohnungsmarkt in Augsburg

Besonders in Augsburg haben allerdings immer mehr Menschen Angst, sich ihre Wohnung nicht mehr leisten zu können, denn: Augsburg boomt und die Mietpreise steigen ungebremst an. 2016 stiegen die Mieten in der Schwabenmetropole innerhalb eines Jahres um 5,5 Prozent. Deutschlandweit legten die Mieten nur in München und Berlin noch stärker zu. Die Kaufpreise gingen in Augsburg gar um 7,5 Prozent in die Höhe. In der Sendung "jetzt red i" äußerten viele Augsburger ihren Ärger. Einige berichteten von starker Mietpreissteigerung nach Sanierung, andere befürchten, mit 30 immer noch bei den Eltern zu wohnen, weil sie sich eine eigene Wohnung in Augsburg nicht leisten können. Aktuell liegt die Miete durchschnittlich bei 7,30 Euro pro Quadratmeter. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) versprach, dass Augsburg kein zweites München werden soll. "München ist für mich ein Beispiel wie Mietwohnungsbau nicht laufen soll", sagte er im BR Fernsehen.

"Wir in Augsburg wachsen aus dem Bestand heraus. Mir ist es wichtig, dass wir in einem gesunden Mix wachsen. Eine Stadt muss sich organisch entwickeln. Deswegen ist die Antwort auf die Wohnungsnot von heute nicht nur in den Preisen von Bauland und der Beschaffung von Bausubstanz zu finden. Die Antwort liegt auch in der Dezentralisierung. Durch Infrastruktur können wir es schaffen, dass die ländlichen Räume erschlossen werden." Kurt Gribl (CSU), Oberbürgermeister Augsburg

Überzogene Bauvorschriften

Eigentümer und Kommunen fordern außerdem eine Erneuerung des Bundesbaugesetzes, das als Vorlage für die jeweiligen Baugesetzbücher der Länder dient. Ob energetische Sanierung, Brandschutz oder Abstandsregelungen – viele Vorschriften führen dazu, dass sie um eine teure Modernisierung nicht umhin kommen. Diesbezüglich steht nichts Konkretes in den Sondierungspapieren von CDU, CSU und SPD. Allerdings betonten sowohl Florian Pronold (SPD) als auch Kurt Gribl (CSU) in der Sendung "jetzt red i" Handlungsbedarf:

"Wir müssen mit den Standards zurück, um einfacher bauen zu können. Wir müssen nicht das Letzte ausreizen beim Energiesparen, wo mit unverhältnismäßigem Aufwand wenig erreicht wird. Lieber saniere ich doch hunderte Wohnungen standardmäßig, als dass ich bei wenigen Wohnungen das Maximum erreiche." Kurt Gribl (CSU), Oberbürgermeister Augsburg

"Die Vorschriften sind zu hoch. Wir haben bereits eine Baukostensenkungskommission eingesetzt, um zu analysieren, wo die größten Kostentreiber sind." Florian Pronold (SPD), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt und Bau

In Augsburg wird sich der Wohnungsmarkt aber wohl nicht so schnell entspannen. In den letzten fünf Jahren hat die Stadt um etwa 20.000 Einwohner zugelegt. Auch wenn der Zuzug sich 2017 verlangsamt hat, sehen weder Makler noch Mieterverein bisher ein Signal für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.