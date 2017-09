Kein "Kuscheltier" Landwirtschaftsminister Schmidt: Wölfe zum Abschuss freigeben

Nachdem eine britische Touristin von Wölfen in Griechenland getötet wurde, fordert Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), den strengen Schutz der Tiere in Deutschland zu lockern.

"Die Zeit des Redens ist jetzt vorbei: Wir müssen die Bestände auch durch Abschüsse so regulieren, dass für Mensch und Nutztierhaltung keine Gefahr vom Wolf ausgeht", sagte der mittelfränkische CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung.

"Das größte in Deutschland lebende Landraubtier"

Der Wolf sei kein "Kuscheltier". "Der Wolf ist das größte in Deutschland lebende Landraubtier und hat bei uns keine natürlichen Feinde", sagte er der Zeitung. In einem Schreiben an den EU-Umweltkommissar Karmenu Vella bittet Schmidt dem Bericht zufolge um die Änderung des "strengen Schutzstatus" für Wölfe in Deutschland, um die Abschüsse von Problemtieren zu ermöglichen.

Angriffe auf Menschen sind äußerst selten

Etwa seit der Jahrtausendwende gibt es wieder in freier Natur lebende Wölfe in Deutschland, nachdem die Tierart hierzulande lange als ausgestorben galt. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz leben zurzeit rund 70 Rudel und Paare sowie mehrere Einzeltiere in freier Wildbahn. Vor allem wegen einer steigenden Zahl von Angriffen auf Weidetiere wird inzwischen über eine Obergrenze für die Tiere und eine Abschussgenehmigung diskutiert. Angriffe auf Menschen indes kommen äußerst selten vor.

Wolfsmanagementplan für Bayern

In Bayern regelt derzeit der "Managementplan Wölfe in Bayern – Stufe 2" des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) den Abschuss von Wölfen. Er wurde im April 2014 letztmals aktualisiert. Demnach ist ein Abschuss in strengen Ausnahmefällen möglich. Fällt ein Wolf beispielsweise durch unprovoziertes aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Hunden auf und ist dadurch die öffentliche Sicherheit gefährdet, kann er zum Abschuss freigeben werden. Derartige Fälle sind allerdings in Bayern bisher nicht aufgetreten. Im Zuge des aktuellen Falls einer wohl von Wölfen getöteten Touristin in Griechenland warnen Experten vor Panikmache. Derartige Angriffe seien äußerst selten.