Ermittlungen im Diesel-Skandal Ex-VW-Chef Winterkorn unter Betrugsverdacht

Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn könnte früher von der Manipulationssoftware in Dieselfahrzeugen und ihrer Wirkung erfahren haben, als er behauptet. Das vermutet die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Deshalb werde jetzt auch gegen Winterkorn wegen des Anfangsverdachts auf Betrug ermittelt.

Der neue Verdacht hat sich aus Zeugenvernehmungen und aus der Auswertung beschlagnahmter Dateien ergeben. Martin Winterkorn geriet in der Abgasaffäre aber bereits vor längerem ins Visier der Staatsanwaltschaft - wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Er könne gegen das Gesetz des unlauteren Wettbewerbs verstoßen haben, so die Staatsanwaltschaft.

Jetzt auch noch Betrug?

Nun kommt der Verdacht auf Betrug hinzu. Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen gab es Razzien. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte insgesamt 28 Objekte am Unternehmenssitz von VW in Wolfsburg sowie in Gifhorn und Braunschweig. Durchsucht wurden sowohl Privat- als auch Diensträume.

Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen 37 Personen

Die Zahl der Beschuldigten wegen des Dieselskandals bei Volkswagen, gegen die die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt, steigt damit von 21 auf 37 Personen. Zu den neuen Beschuldigten gehören außer Winterkorn offenbar keine weiteren derzeitigen oder früheren Vorstandmitglieder. Es sollen aber führende Konzernmanager darunter sein. Laut Staatsanwaltschaft steht der Zeitpunkt für die neuen Ermittlungen nicht direkt in Verbindung mit zuletzt erhobenen Anklagen in den USA. Wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden, konnte die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen. Das Verfahren wird nun jedoch noch einmal umfangreicher.

Winterkorn keiner Schuld bewusst

Martin Winterkorn war im September 2015 kurz nach dem Bekanntwerden des Skandals von der VW-Spitze zurückgetreten. Er sei sich aber keines Fehlverhaltens bewusst, hatte er damals gesagt. Bei dieser Aussage bleibt er auch weiterhin, so eine Mitteilung seiner Anwälte.

Wie reagieren VW, geprellte Kunden und die Börse?

VW betonte, sich nicht zu Einzelheiten in dem laufenden Verfahren äußern zu wollen. Der Konzern kooperiere aber in vollem Umfang mit den Behörden.

Bei den Kritikern des Ex-Konzernchefs stoßen die neuen Anschuldigungen auf offene Ohren, und sie helfen vielleicht auch den Klägern: VW-Anleger fordern Entschädigungen in Milliardenhöhe, weil unter anderem die Aktie nach dem Bekanntwerden des Skandals im September 2015 deutlich an Wert verloren hatte. Aktuell zeigte sich die Aktie von Volkswagen von der Ausweitung der Ermittlungen kaum beeindruckt.