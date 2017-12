Winter-Wetter in Bayern Schneefall sorgt für viele Unfälle

In der vergangenen Nacht hat starker Schneefall in Teilen Bayerns den Verkehr behindert. Tagsüber taut der Schnee: Für das Allgäu warnt der Deutsche Wetterdienst vor Überschwemmungen von Straßen.

In der vergangenen Nacht hat starker Schneefall vor allem in der Oberpfalz vielen Autofahrern das Leben schwer gemacht. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, kam es zu deutlichen Beeinträchtigungen und vielen Unfällen. Am schlimmsten erwischte es einen Lkw-Fahrer: Sein Lkw kam auf der A3 zwischen Rosenhof und Wörth/Wiesent von der Fahrbahn ab und stürzte um. Einsatzkräfte brachten den leichtverletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Unfälle auf glatten Straßen

Mehrere Lkw und ein Linienbus blieben an glatten Steigungen hängen. Etliche Autofahrer rutschten mit ihren Wagen von den schneebedeckten Straßen und landeten im Graben oder prallten gegen Bäume. Hier wurde niemand verletzt. Es blieb bei Blechschäden. Wegen des schlechten Wetters könne der umgekippte Lastwagen erst am frühen Samstagmorgen geborgen werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Erst vor Tagen hatte das Schneewetter ein Chaos auf der A8 ausgelöst.

Probleme auch in anderen Bezirken

Auch in Mittelfranken führten starker Schneefall und glatte Straßen zu vielen Unfällen. Bis zum frühen Morgen zählte die Polizei in dem Regierungsbezirk 95 wetterbedingte Unfälle, wie ein Sprecher mitteilte. Größtenteils blieb es demnach bei Blechschäden.

Vereinzelt waren Autofahrer noch mit Sommerreifen unterwegs und verursachten so Unfälle. Ein 29-Jähriger kam in der Freitagnacht bei Frensdorf (Landkreis Bamberg) in einem Kreisverkehr von der Straße ab und überfuhr die Verkehrsinsel. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen - was ein Bußgeld nach sich zieht.

Verletzte auf A 9 in Oberbayern

In Oberbayern kam es auf der Autobahn 9 vor allem zwischen Allershausen (Landkreis Freising) und Denkendorf (Landkreis Eichstätt) zu mehreren Unfällen wegen Schneefalls. Dabei wurden mehrere Menschen leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Überschwemmungen im Allgäu drohen

Bis Sonntagfrüh soll es tagsüber wieder tauen. Im Allgäu und im Landkreis Lindau soll dabei soviel Hochwasser abfließen, dass Straßen überschwemmt werden können. Der Deutsche Wetterdienst erwartet lokal bis zu 70 Liter Tauwasser pro Quadratmeter und hat für Schwaben eine Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter herausgegeben. Auch in den oberfränkischen Landkreisen Bamberg, Kronach und Coburg ist mit Überschwemmungen wegen des Tauwetters zu rechnen.

Auch in den Ammergauer und Allgäuer Alpen wurde die Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze nun auf Stufe 3 erhöht.

Wetterausblick

Neuschnee wird heute nur wenig erwartet, die Temperaturen steigen mancherorts bis 13 Grad, in den Alpentälern auf 1 bis 7 Grad. In der Nacht auf Sonntag soll es dann vermehrt Regen geben, aber keinen Frost.