Bayern im Eiskeller Kalt, kälter, klirrender Frost

Kalt, kälter, Januar: Die Minustemperaturen haben Bayern weiterhin fest im Griff. So wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in der Nacht auf Sonntag in Reit im Winkl minus 19 Grad gemessen. Eine Freude für Spaziergänger und Skifahrer.