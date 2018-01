Schnee, Graupel, Regen Winter-Wetter in Bayern

In der Nacht hat es bereits in Oberfranken wieder angefangen zu schneien. Insgesamt ereigneten sich bis in den Morgenstunden rund 70 Glätteunfälle. Dabei gab es nur einige Leichtverletzte. Mittelfranken blieb weitgehend von Schnee verschont.

Heute wird es ungemütlich

Die Bayern erwartet heute eisiger Wind sowie Regen, Graupelschauer oder Schnee. Dazu werden, laut Aussage des Deutschen Wetterdienstes, Temperaturen von null bis fünf Grad erwartet. Im Allgäu könne örtlich bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Auf den Gipfeln in den Alpen und den Mittelgebirgen werden schwere Sturmböen mit bis 100 Kilometern pro Stunde erwartet.

Von Trocken bis Schneefall

In München kann es abends unbeständig werden, und es kann zu Schneefall kommen. In Nürnberg soll es bei Regenschauern bleiben und in Augsburg wechseln sich Schauer und trockene Phasen ab. In der Nacht wird wieder mit Schneefall gerechnet. In allen Regionen soll es zu Boen mit bis zu 60 Stundenkilometern kommen.

Nach dem Regen folgt der Sturm

Morgen soll dann ein Sturmtief über Deutschland hinwegziehen und auch den Norden Bayerns erreichen. Die Wetterexperten erwarten teils schwere Sturmböen im Flachland mit bis zu 90 Stundenkilometern, auch Orkanböen bis zu 110 Kilometern pro Stunde sind möglich.