Winter in Bayern und Deutschland Wärmer, aber glatt

Mit bis zu 31 Grad unter Null hat Tief "Axel" am Wochenende vielerorts für Unfälle gesorgt. Autos kamen ins Rutschen, Menschen verletzten sich bei Stürzen auf spiegelglatten Gehwegen. Jetzt soll es wärmer werden - und rutschig bleiben.

Unzählige Einsätze wegen geplatzter Wasserrohre, Verletzte bei Unfällen zu Fuß und mit dem Auto, schwere Sturmschäden an der Ostsee. Tief "Axel" hatte Deutschland am Wochenende mit arktischer Hand fest im Griff. Und sogar Skipisten und Lifte blieben mancherorts leer, weil es den Wintersportlern einfach zu kalt war. Am schlimmsten traf die Kälte jedoch die Autofahrer.

Unfälle in Bayern verliefen glimpflich

Dabei war Bayern trotz teilweise starker Schneefälle und Glätte noch relativ wenig betroffen. In der Nacht und am Morgen hatte es nur einige Unfälle gegeben.

"Es ist sehr winterlich - aber wir hatten bei uns nur 16 kleinere Unfälle." Polizeisprecher Mittelfranken

In Selb (Landkreis Wunsiedel) kam ein 19-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Der junge Mann überstand den Unfall unverletzt. In Unterfranken krachte es laut Polizei im Spessart; überwiegend verzeichneten die Beamten Blechschäden.

Auch die Polizei in Niederbayern meldete einzelne Kleinunfälle mit Leichtverletzten. "Die Autofahrer haben sich auf den Winter eingestellt", betonte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Hamburg, NRW und Niedersachsen: viele Unfälle und ein Toter

In Hamburg stieg die Zahl der durch Eisregen und extreme Glätte verursachten Unfälle am Wochenende auf 415. Lebensgefährlich verletzt wurde aber niemand.

Massenkarambolage auf der A46 bei Iserlohn

Bei einer Karambolage auf der eisglatten Autobahn 46 bei Iserlohn wurden mindestens sechs Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder. Fünf Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Auch auf der A30 in Ostwestfalen krachten zahlreiche Autos ineinander. Bei der Massenkarambolage mit zwei Lastwagen und 14 Autos seien mit viel Glück nur vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach einem kleinen Auffahrunfall in der Nähe von Löhne habe es auf der eisigen Fahrbahn eine Kettenreaktion gegeben.

In ganz NRW kam es zu rund 1.500 Verkehrsunfällen, Niedersachsen zählte 630 Unfälle, meist Blechschäden. Für einen Autofahrer endete die Fahrt am Samstagabend jedoch tödlich: Nahe Hannover war er am Samstagabend mit seinem Wagen von der verschneiten Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt.

Wärmer - aber glatt

Zum Wochenbeginn soll es wärmer werden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch für ganz Deutschland vor Glätte und leichtem Schneefall.