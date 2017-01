Wintereinbruch in Bayern Tief "Axel" will nicht weichen

Das Sturmtief "Axel" verabschiedet sich nur langsam. Auch heute Nacht, vor allem in Oberbayern, gab es noch einmal zahlreiche Unfälle. In den anderen Regionen verlief die Nacht, von vereinzelten Glatteis-Unfällen abgesehen, weitgehend ruhig.

Allerdings wurde auf der A8 bei Siegsdorf im Landkreis Traunstein eine Person lebensbedrohlich und eine schwer verletzt: Laut Polizei hatte ihr Auto wegen einer Panne auf der schneebedeckten Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die beiden gerade ausstiegen, wurden sie von einem nachkommenden Auto erfasst.

Schwerer LKW Unfall - A9 nur Standstreifen befahrbar

In Oberfranken war nach einem schweren LKW-Unfall auf der A9 die Autobahn in der Nacht zwischen Naila im Landkreis Hof und Selbitz für eine Stunde lang komplett gesperrt. Laut Polizei war ein 49-Jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug bei starkem Schneetreiben und Straßenglätte an einer Steigung ins Rutschen gekommen. Der Laster krachte in die Leitplanke und stellte sich quer, ein nachfolgender LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und raste in die Unfallstelle.

Schnee hat Bayern weiter im Griff

Im Süden Oberbayerns gab es zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen mehr als 60 Verkehrsunfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Das seien etwa dreimal so viele wie sonst. Die Oberpfalz meldete am Donnerstagmorgen lediglich 17 Verkehrsunfälle, in Niederbayern zählten die Beamten in der Nacht 26 Einsätze auf den Straßen In Niederbayern ist die Lage auf den Straße dagegen relativ ruhig – im Vergleich zu den vergangenen Tagen. In ganz Bayern gab es seit gestern mehr als 160 Unfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor starkem Schneefall mit Schneeverwehungen.

Ski und Rodel gut

Was Verkehrsteilnehmer ärgert, freut die Wintersportler. Im Bayerischen Wald sind über Nacht zwischen 15 und 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. Fast alle Skigebiete wollen zusätzliche Pisten öffnen. Allerdings sind die meisten heute erst einmal damit beschäftigt, die großen Mengen Schnee aus der Nacht zu verarbeiten. Auf dem Arber fahren wegen Sturmböen Gondel- und Sesselbahnen nicht, Schlepplifte und die Rodelbahn sind jedoch in Betrieb.