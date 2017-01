Wintereinbruch in Bayern Mehrere Unfälle und Behinderungen

Schneefälle und Sturm haben in der Nacht zu Verkehrsbehinderungen und zahlreichen Unfällen in Bayern geführt. Vor allem Oberfranken und Ostbayern sind bislang betroffen.

Die heute morgen gesperrten Bahnstrecken in Oberfranken sind nach Angaben der Deutschen Bahn jetzt wieder frei. Es kommt jedoch weiter zu größeren Folgeverzögerungen. Nach den Schneefällen war die Strecke zwischen Hof und Oberkotzau wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt gewesen, die zwischen Coburg und Lichtenfels wegen eines LKW-Unfalls auf einer Straße direkt daneben.

Oberfranken: B 4 komplett gesperrt

In Oberfranken sind außerdem zahlreiche LKW blieben im Schneetreiben hängen geblieben: im südlichen Coburg ist ein Sattelschlepper auf der B4 quer über beide Fahrspuren zum Stehen gekommen – er muss jetzt geborgen werden – die B4 ist komplett gesperrt . Ansonsten gab es in der Region laut Polizei etwa 30 Unfälle, bei denen vier Menschen leicht verletzt wurden. Vor allem die Schneeverwehungen sind auf den oberfränkischen Straßen ein Problem.

Ostbayern: mehrere Unfälle

Die teilweise starken Schneefälle haben auch in vielen Teilen Ostbayerns in der Nacht für Verkehrsbehinderungen gesorgt – betroffen sind vor allem die Straßen im Bayerischen Wald und im nördlichen Oberpfälzer Wald. Auf der A3 zwischen Passau und Aicha vorm Wald stellte sich ein LKW quer. Der Verkehr staut sich in Fahrrichtung Deggendorf. In der nördlichen Oberpfalz gibt es seit Mitternacht vielerorts Behinderungen.

Schwaben: Wintereinbruch kein Problem

Die Winterdienste im Allgäu sehen dem Neuschnee gelassen entgegen. Es ist ein Tag wie jeder andere, sagt ein Einsatzleiter der Straßenmeisterei in Kempten, nur die Schichten dauern bei Neuschnee eben länger.

Oberbayern: Schneechaos ausgeblieben

In Oberbayern ist die Lage dagegen entspannt - nennenswerte Unfälle hat es dort bisher nicht gegeben – das befürchtete Winterchaos ist bisher ausgeblieben ist.