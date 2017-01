Probleme durch Dauerfrost Eiszeit in Bayern

Auf dem Main sind nach den Frostnächten Eisbrecher unterwegs, um die Fahrrinne offen zu halten. Auch an den Flughäfen und bei der Bahn macht die Kälte Probleme. Wo es in Bayern am kältesten ist - und wie das Wetter weitermacht.

Die kältesten Orte in München unterhalb 800 Metern waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Kronach und der Flughafen München mit Tiefstwerten von minus 18,2 Grad. Lediglich der ans Unterallgäu angrenzende Ort Leutkirch-Herlazhofen in Oberschwaben war mit 19,3 Grad noch kälter.

Der aktuell wärmste Ort in Bayern (Stand: 10.30 Uhr) ist den DWD-Messungen zufolge die auf 977 Metern gelegene Station Hohenpeißenberg mit 1,2 Grad plus, gefolgt von Kaufbeuren (812 Meter) mit minus 0,5 Grad. Ursache sei die Temperatur-Umkehrschicht, die sich aus der bodennah kalten Luft und der oberhalb 700 bis 800 Meter gelegenen wärmeren Luft ergebe.

Wie geht's wettermäßig weiter? "In der Nacht zum und am Dienstag kann es in Bayern aus dem Hochnebel heraus Schnee-Griesel oder Sprühregen geben. Der kann bei dem derzeitig kalten Untergrund zu Glatteis werden. In den kommenden sechs bis sieben Tagen bleibt der Hochdruck-Einfluss bestehen und damit die Kaltluft erhalten. Tagsüber nähern sich die Höchstwerte zögernd der Null-Grad-Marke. Zunächst steigen die Temperaturen in den höheren Regionen des Alpenrandes (700 bis 800 Meter) auf positive Werte.



Es bleibt jedoch vor allem in Ostbayern tagsüber frostig. Die Wahrscheinlichkeit für strengen Frost, also Tiefstwerte unter minus 10 Grad, bleibt vor allem im Süden Bayerns bestehen, vornehmlich über den ausgedehnten Schneeflächen. Sonst sind es lediglich einige Gebiete in Ostbayern, die ebenfalls noch Werte unter minus 10 Grad aufweisen werden."



DWD-Sprecher Dirk Mewes

Enteisen am Flughafen - aber kaum Verspätungen

Am Flughafen München kommt zum Frost auch noch der Nebel - eine schwierige Kombination. Denn anders als bei trockener Kälte vereisen dann die Triebwerke besonders stark. "Wenn die Flugzeuge reinrollen, müssen wir sie sorgfältig von Eis befreien. Sonst könnten die Triebwerke durch abbrechende Zapfen und Eisplatten beschädigt werden", sagt Christian Meidinger, ein Referent der Betriebsleitung der EFM, die am Münchner Flughafen für das Enteisen zuständig ist.

Notwendig wegen der Kälte: Flugzeug-Enteisung.

Mit riesigen Heißgeräten wird Warmluft in die Triebwerke geblasen, um Schäden zu vermeiden. Bei einem großen Flugzeug wie einem A320 kann das schon einmal eine halbe Stunde dauern – und zu entsprechenden Verspätungen für die Passagiere führen.

"Bislang läuft aber alles nach Plan", meldet Kathrin Stangl, Sprecherin der Münchner Flughafen-Gesellschaft FMG: „Hin und wieder gibt es durch die Enteisungen kleine Verspätungen. Aber die müssen natürlich sein – Sicherheit geht vor.“ Die Start- und Landebahnen blieben bislang auch bei extremer Kälte offen; Flüge wurden nicht gecancelt.

Frostschäden auf den Autobahnen

Auch bei der Bahn gibt es Probleme, dort müssen Weichen enteist werden. Wegen einer Weichenstörung bei Hirschheid in Oberfranken gab es am Montagmorgen im Berufsverkehr Zugausfälle und Verspätungen von bis zu 50 Minuten. Zwischen Kempten und Reutte mussten sechs Züge durch Busse ersetzt werden. Laut Bahn-Sprecher Franz Lindemair kommen die Mitarbeiter der Bahn-Werkstatt nicht damit nach, das Eis von Hand abzukratzen, abzuschlagen oder abzuschaben. Auch die von ihnen eingesetzten Hochleistungsheizlüfter kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Züge auf der Strecke Kempten – Reutte, die auf bis rund 900 Meter Höhe führt, kommen mit einem besonders dicken Panzer aus Eis und Schnee ins Depot.

Auch auf Autobahnen gibt es Kälteschäden. So hat der anhaltende Frost bereits in die Fahrbahn der A9 bei Bayreuth bis zu zehn Zentimeter tiefe Löcher gesprengt, die umgehend repariert werden müssen. Als besonders empfindlich erweist sich der sogenannte Flüsterasphalt. Er ist offenporig, so dass besonders viel Wasser und Schmutz eindringen können. Das gefrorene Wasser reißt dann die Fahrbahndecke auf.

Eisdecke stoppt den Schiffsverkehr

Schwierig auch die Schifffahrt in Bayern: Seit Montagvormittag ruht der Schiffsverkehr auf der gesamten Länge des Main-Donau-Kanals. Wegen der sich ausbreitenden Eisdecke hatten es auch die leistungsstarken Spezialschiffe nicht mehr geschafft, eine Fahrrinne freizubrechen, wie ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nürnberg berichtete.

Weitgehend zum Erliegen gekommen ist auch die Schifffahrt auf der Donau. Wegen dicker Eisschollen hatte die Schleuse Kachet bei Passau bereits am Samstag ihren Betrieb eingestellt. Für die aus Österreich kommenden Frachter endet die Fahrt damit bereits an der deutschen Grenze.

Das Eis auf dem Main hat stellenweise eine Stärke von bis zu 15 Zentimetern. Bislang können die Güterschiffe diese Eisschicht noch aus eigener Kraft brechen. Im Bereich zwischen Volkach und Würzburg waren am Montagvormittag sechs Güterschiffe unterwegs. Viele Schiffsführer würden derzeit aber den Main meiden, weil man dort nun täglich damit rechnen muss, im Eis festzusitzen, so der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Schweinfurt, Heiko Fröhner.

Im Bereich Miltenberg und Main Spessart halten seit gestern die Eisbrecher Elsava und von Pechmann die Fahrrinne frei. Für den Bereich Schweinfurt-Würzburg werden am heutigen Montag die Eisbrecher Angermünde und von Grassmann aus dem Main-Donau-Kanal bei Nürnberg zurückbeordert. Da es auch weiterhin nachts Minusgrade im zweistelligen Bereich geben wird, könnte auch die Schifffahrt auf dem Main durch Eisbildung noch in dieser Woche vollständig zum Erliegen kommen.

Eingeschränkte Schifffahrt auf Bayerns Seen

Wegen der Kälte gilt auf dem Chiemsee ab heute ein eingeschränkter Fahrplan für die Schifffahrt. Die Fahrten zwischen Prien und Herreninsel wurden am Sonntagabend eingestellt. Jetzt gilt der sogenannte Eisfahrplan - laut dem immerhin zwischen Gstadt, Fraueninsel und Herreninsel noch Schiffe fahren - bis 19 Uhr mindestens einmal stündlich. Die Fahrrinne zwischen Gstadt und Fraueninsel wird dabei mit einem Eisbrecher freigehalten. Wie lange die Herreninsel von Gstadt aus noch erreichbar ist, sollte es weiter so kalt bleiben, ist noch ungewiss.

Dass der Chiemsee so stark zufriert, kommt nach Auskunft einer Sprecherin der Chiemsee-Schifffahrt alle paar Jahre mal vor - zuletzt 2012. Nicht zufrieren wird den Prognosen nach der Bodensee: ihn überzog zuletzt 1963 eine Eisdecke.

Ein Bild aus wärmeren Tagen, jetzt geht kein Schiff geht mehr am Königssee.

Bereits vor über zwei Wochen musste die Schifffahrt am Königssee eingestellt werden. Auf den übrigen oberbayerischen Seen wie Ammersee und Starnberger See fahren die Schiffe im Winter ohnehin nicht. Die Einschränkungen bei der Schiffahrt bedeuten übrigens nicht, dass das Eis auf den Seen jetzt tragfähig ist – auch nicht das auf dem Chiemsee.

Freude bei Freizeitsportlern

Erstmals seit 2012 gibt es wieder Eisbetrieb auf dem Burghausener Wöhrsee.

Tragfähig ist allerdings der Eisplatz im unterfränkischen Karlstadt (Lkr. Main-Spessart): Dort hat die Stadt den Rollschuplatz am Mainufer kurzerhand unter Wasser gesetzt und für Schlittschuhläufer eine Eisfläche geschaffen, die vom Städtischen Bauhuf jeden Abend erneuert wird.

Im oberbayerischen Burghausen hat die Stadt erstmals seit fünf Jahren den Wöhrsee am Fuß der Burg zum Eislaufen freigegeben - allerdings nur in einem eingeschränkten Bereich.

Eisstockschießen in Astheim.

In Astheim bei Volkach ist der Baggersee zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder so dick zugefroren, dass Eisstockschießen möglich ist, am Mittwochabend will die Feuerwehr das Ufer ausleuchten und so sogar Eisstockschießen bei Flutlicht ermöglichen.

Allerdings macht der Frost der Feuerwehr auch Probleme. So gefror beim Brand eines Aussiedlerhofes in der Nacht auf Montag bei Bächingen im Landkreis Dillingen das Löschwasser, so dass es den Einsatzkräften zunächst nicht gelang, die Heu- und Strohballen abzulöschen.

Frost macht Tieren zu schaffen

Ein Schwan, angefroren auf der Donau.

Etliche Male musste die Feuerwehr wegen der Kälte auch ausrücken, um Kleintieren zu helfen. So wurde die Freiwillige Feuerwehr im niederbayerischen Bad Abbach am Wochenende zweimal zu im Wasser festgefrorenen Schwänen gerufen, die sie beide retten konnte.

Der Landesbund für Vogelschutz ruft dazu auf, die heimischen Singvögel zu füttern. Insbesondere Sonnenblumenkerne und etwas gefettete Nahrung helfen den Tieren im Winter.

"In den kalten Nächten verlieren die Vögel bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichts und müssen das dann schnell wieder auftanken." Eine Sprecherin des LBV

Auch Nistkästen können den Vögeln helfen, empfiehlt der Landesbund für Vogelschutz. Denn die Tiere nehmen sie gerne als warme Schlafplätze an.