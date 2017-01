Microsoft Windows 10 schwächelt

Noch immer ist Microsoft das größte Software-Haus. Aber in der Welt der Smartphones und Tablets ist das Unternehmen nie so richtig angekommen. Andere Konzerne wie Apple und Google haben dem einstigen Monopolisten den Rang abgelaufen. Die PC-User wiederum können sich nicht so recht mit Microsoft’s neuem Windows 10 anfreunden, sondern setzen auf ältere Betriebssystem-Versionen.

Von: Achim Killer