Der Ton wird rauer Wie die AfD die Debattenkultur im Bundestag verändert

In der zurückliegenden Legislaturperiode hatte so manche Bundestagsdebatte den Unterhaltungswert eines Langstreckenflugs in der Holzklasse. Seit Oktober wird – sieht man es positiv – wieder mehr gestritten. Aber ganz eindeutig ist mit dem Einzug der AfD auch der Ton rauer geworden.

Von: Daniel Pokraka