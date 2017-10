Erster Atomreaktor Deutschlands Wie das Garchinger Atom-Ei in die Welt kam

"Was stellen Sie sich unter einem Atomreaktor vor?" fragt ein gutgelaunter Reporter 1953 Münchner Passanten in einer Straßenumfrage. Als Antwort kommt eine zornige Gegenfrage: "Wollt's uns eppa alle in d' Luft sprenga?"

Keine Frage: das Atom spaltet, schon damals. Die CSU, allen voran Wirtschaftsminister Hanns Seidl, ist überzeugt, dass Bayern Kernenergie braucht, um vom Agrar- zum wohlhabenden Industrieland zu werden. Sein Plan: Das von Atomphysiker Werner Heisenberg angestoßene, von Bundeskanzler Adenauer unterstützte Projekt eines deutschen Kernforschungszentrums nach Bayern zu holen. Die Opposition ist mehrheitlich skeptisch - zu präsent sind noch die Nachwirkungen des Weltkrieg, auch das Echo der Bomben von Hiroshima und Nagasaki hallt nach. SPD-Spitzenkandidat Wilhelm Hoegner kündigt Widerstand an, Alois Baumgartner, Führer der damals noch bedeutenden Bayernpartei, wittert ein "Danaergeschenk" - ein trojanisches Pferd aus Bonn.

"Licht übers Land": Wie die SPD die Liebe zum Atom entdeckte

Nach der Landtagswahl 1954 ist alles anders. Zum ersten und einzigen Mal muss die CSU trotz relativer Mehrheit in die Opposition, die SPD schmiedet eine Koalition mit Bayernpartei, FDP und dem ziemlich rechten Bund der Heimatvertriebenen (BHE). "Widernatürliche Unzucht" nennt das der spätere CDU-Bundeskanzler Ludwig Erhard. Auch SPD-Chef Waldemar von Knoeringen ist klar, dass da zusammenwächst, was nicht zusammenpasst, und die Uhr bis zum finalen Koalitionskrach schon tickt.

Die Zukunft meistern: Wahlkampf 1957

Sein Heil sucht Knoeringen in der Flucht nach vorn: "Die Zukunft meistern" und "Licht übers Land" heißen die Slogans der SPD; immerhin harren Teile des bayerischen Hinterlands noch immer der Elektrifizierung. Die SPD will eine umfassende Modernisierung des Freistaats in den Bereichen Technik, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Forschung. Auch: der atomaren Grundlagenforschung.

Widerstrebend setzt die Bayern-SPD zum gleichen Sprung an, den 2011 Angela Merkel - freilich in der Gegenrichtung - durchführt: den einsamen Atomeinstieg. Ärgerlich nur, dass in Bonn inzwischen der CSU-Atomminister Franz Josef Strauß mitregiert, der das Kernforschungszentrum lieber in Karlsruhe ansiedelt: Weiter im Westen, weg von der sowjetischen Gefahr, argumentiert die Bundesregierung. Reine Missgunst, mutmaßt die neue Landesregierung. Gebaut wird trotzdem, jetzt in Eigenregie, in Rekordzeit und in Garching - der ursprünglich vorgesehene Standort, die (heute noch so genannte) TU-Reaktorhalle mitten in München wäre zu klein geworden.

Fortschritts-Ikone im Aluminiummantel

Das "Ei des Kolumbus" im Modell und im Rohbau

Für Technik und Betrieb des Reaktors ist der Physikprofessor Heinz Maier-Leibnitz verantwortlich. Für die Optik Gerhard Weber, ein Bauhaus-versierter Architekt, der bisher vor allem Theaterbauten wie die Hamburgische Staatsoper inszeniert hat. Denn der zunächt geplante "Zweckbau ähnlich einem Kieswerk mit 25 Meter hohem Turm" tut es jetzt nicht mehr, erzählt Stephan Deutinger, Historiker und profunder Kenner der Materie.

Eine Ikone soll hier entstehen, ein neues "Ei des Kolumbus" in silberglänzender Aluminiumhülle. Selbst bei strengstem Winterfrost, erzählt Deutinger, wird die Baustelle nicht eingemottet. Nur die Bauarbeiter mummeln sich in Mütze, Schal und Handschuhe.



High-Tech-Gaudi mit Kerneinlage

Am 31. Oktober 1957 geht der Forschungsreaktor München I als erste Nuklearanlage der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb. Ein Spektakel, wie Stephan Deutinger recherchiert hat. Stolz stemmen die Akteure einen der 47 frisch aus den USA eingetroffenen Brennstäbe vor den Augen der Garchinger und der Weltöffentlichkeit in die Höhe wie einen Sportpokal - auch Ministerpräsident Wilhelm Hoegner, der das Projekt anfangs ablehnte.

"Jeder Preuße, der über die Autobahn nach München kommt, kann jetzt sehen dass bei uns was los ist" Wilhelm Hoegner (SPD) zum Start des FRM I

"Ich bin Anhänger des Bibelworts: Macht Euch die Erde untertan" Franz Josef Strauß wenig später am gleichen Ort

Schon das Richtfest hatte die SPD-geführte Staatsregierung wie ein Vorspiel zum Stoiberschen Duett von "Laptop und Lederhosen" inszeniert. Im Halbdunkel des Ei-Inneren hängen weißblau geschmückte Richtkränze, Liesl Karlstadt und der Blädel Schorsch sorgen für Stimmung unter den 200 geladenen Ehrengäste, ein Spezialmenü fürs leibliche Wohl.

Die Speisenfolge:

"Vorfluterbrühe mit Kerneinlage" (Leberknödelsuppe)

"Neutronenschlegel" (vom Kalb) mit Rahmsoße

"Fettisotop" (der Nachtisch)

"Garchinger Gammadunst" (Käseplatte)

Etwaiges Unwohlsein wird mit "radioaktivem Kühlwasser" - vulgo: Bier - runtergespült. Die eigentliche Einweihung im Oktober wird dann schon etwas weniger ausgelassen gefeiert - was wohl auch daran liegt, dass drei Wochen zuvor bei einem Brand im britischen Kernkraftwerk Sellafield Radioaktivität frei wurde und sich bis zum europäischen Festland verteilte. Und dann regiert schon wieder die CSU.

Das Atom-Ei - und was für Garching drin war

Garchings Stadtwappen: Heidebäume, das Rad der Heiligen Katharina und FRM I.

Garching ist nicht Sellafield und hat mehr Glück. In "FRM I" kommt es laut Betreiber nie zu einem einen "echten Störfall". Auch nicht in der Nachfolgeeinrichtung FRM II, die den ersten Reaktor nach dessen Abschaltung zur Jahrtausendwende abgelöst hat. Das Dorf wird Ort, der Forschungsstandort zur boomenden Universitätsstadt mit U-Bahnanschluss und Heisenberg-Gymnasium, die den Reaktor sogar in ihr Wappen aufnimmt.

"Das Atom-Ei war der Kern für den heute wohl größten Campus für Grundlagenforschung in Europa" Winfried Petry, wissenschaftlicher Direktor des RFM II

Die Bürger gewöhnen sich schnell an den neuen Nachbarn, der Geld in die Gemeinde bringt. Als Ingrid Wundrak vor 45 Jahren nach Garching zieht, hat sie keine Ahnung, dass das Silberding ein Reaktor ist. "Wir dachten erst, das heißt Atom-Ei, weil's so groß ist. Hat doch kein Mensch drüber geredet", sagt sie. Heute ist Wundrak Vorsitzende des Vereins Bürger gegen Atomreaktor Garching e.V.. "Kein echter Störfall": Die Gegner übersetzen das in "eine lange Reihe von Schlampereien". 1989 ist nach Vereinsangaben Garchings Grundwasser mit Tritium verseucht, 1991 der Boden kontaminiert. Allein von 1992 bis 1996 zählen die Gegner 16 Störungen.

FRM II und die digitale Zukunft

Das Gebäude des Nachfolgers FRM II ist nach Angaben der Betreiber wie kaum ein anderes gegen Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben, Explosionen und Flugzeugabstürze gesichert. Doch die Forschungs-Neutonenquelle arbeitet, obwohl das schon 2010 anders werden sollte, mit hochangereichertem Uran aus nicht genannten Quellen. Für Ingrid Wudrak ein Grund zur Beunruhigung.

"Was wäre, wenn das Uran in die Hände von Terroristen gelangt?" Ingrid Wudrak

Die Fortschrittseuphorie der Anfangsjahre ist selbst bei den Befürwortern inzwischen runtergedimmt. Doch Historiker Deutinger warnt davor, die Naivität der Nachkriegszeit, die sich um Neben- und Spätwirkungen wie die Endlagerfrage nicht kümmerte, als Anekdote aus alter Zeit zu belächeln. Heute produziert die Digitalisierung Berge von Daten - in Garchinger Großrechnern, Smartphones, modernen Autos und intelligenten Kühlschränken. Was mit denen mal passiert, weiß auch niemand so recht.