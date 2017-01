Bis zu 20 Grad minus Strenge Kälte wie selten

Für morgen werden Minustemperaturen tagsüber von minus 6 bis minus 10 Grad in Bayern erwartet. In der Nacht sinken sie sogar auf bis zu minus 17 oder punktuell minus 20 Grad.

Erst ließ der Winter auf sich warten. Dann kam er plötzlich mit Orkanböen an der Küste und in den Mittelgebirgen, heftigem Wind und Schneeschauern in Bayern. Jetzt folgt beißende Kälte.

Sonnig, aber frostig

"Der Dreikönigstag wird freundlich, er ist ein Lichtblick", sagt BR-Meteorologe Michael Sachweh, "aber mit dem Wermutstropfen eisiger Kälte." Tagsüber werden in Bayern nur minus 12 bis minus 8 Grad erreicht. Am kältesten wird es in den ostbayerischen Tälern. Recht frostig wird es zum Beispiel in Zwiesel, aber auch im Landkreis Hof und im fränkischen Flachlan. In Nürnberg wird es tagsüber bei minus 10 Grad bleiben. Nur am Bodensee dürfte es mit minus 4 oder minus 5 Grad etwas milder werden.

"Dass auch tagsüber so strenger Frost ist, hatten wir die letzten Jahre gar nicht. Das ist eine strenge Kälte, wie man sie selten bei uns hat" . BR-Meteorologe Michael Sachweh

Punktuell bis zu minus 20 Grad

In der Nacht auf Samstag wird es dann noch einen Tick kälter: minus 12 Grad bis minus 17 oder 18 Grad - zum Beispiel im Erdinger Moos und östlichen Chiemgau. "In einigen Alpentälern, wo Schnee liegt, der Wind zu Ruhe kommt und es länger aufklart, können es auch schon mal minus 20 Grad werden", sagt Sachweh.

"Stippvisite der Russlandluft"

Den zusätzlichen Kälte-Kick, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einsetzt, beschert uns Luft aus West-Russland. Diese ist noch kälter als die skandinavische Kaltluft, die davor den verspäteten Winter brachte. Für alle, denen das deutlich zu frostig ist: Schon am Samstag geht es wieder leicht aufwärts mit den Temperaturen. "Es ist eine Stippvisite der Russlandluft", so Sachweh, der darauf aufmerksam macht, dass Obdachlose vor dieser Eiseskälte geschützt werden müssen.

Endlich Schnee und Eis für Wintersportler?

Manche aber freuen sich vermutlich über die Kälte - Skifahrer zum Beispiel. Denn Schnee, der jetzt fällt, bleibt hundertprozentig liegen.

Beim Schlittschuhfahren ist nach wie vor Vorsicht geboten. Denn selbst mehrere Frosttage mit Minustemperaturen im zweistelligen Bereich garantieren noch keine ausreichend dicke Eisschicht, warnt der Deutsche Feuerwehrverband. Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sollte die Eisschicht mindestens 15 Zentimeter dick sein, bevor man sie betritt, bei fließenden Gewässern sollten es sogar 20 Zentimeter sein. Hinweise auf Gefahren geben dunkle Stellen, die für eine nur dünne Eisschicht sprechen, Risse und ein Knacken oder Knistern. Auch bei bewachsenen Uferzonen und Bereiche, wo Flüsse oder Bäche in einen See münden, sollte man vorsichtig sein.