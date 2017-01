Wetterkapriolen Klirrende Kälte nach Schneewochenende

Die Woche beginnt ohne neue Niederschläge, der Himmel bleibt teils klar. Bei dichter Bewölkung fällt auch am Dienstag kaum Regen oder Schnee. Ab Mittwoch kann es Neuschnee geben, im Norden dann sogar bis zu fünf Grad plus. Am Wochenende hatten Glätte und widriges Winterwetter zu vielen Unfällen geführt, unter anderem zu einer Massenkarambolage mit etwa 30 Fahrzeugen auf der A1 in Schleswig-Holstein, bei der am Samstagnachmittag eine 73-Jährige aus Bremen ums Leben kam. In Österreich starb am Sonntag eine 18-Jährige, nachdem ihr Auto in Aigen-Schlägl auf schneeglatter Straße in einer Kurve mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war und Feuer fing.

Verschneites München

Neuschnee erfreute die Menschen nicht nur in den Mittelgebirgen, sondern auch in Großstädten wie München, wo sich den ganzen Tag über Schneeschauer und sonnige Momente abwechselten. Vielerorts stiegen Winterschwimmer in die eisigen Fluten - die Berliner im Orankesee, die Baern im Chiemsee (siehe Video)

Hunderte Motorradfahrer kamen am Samstag zum Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg in Sachsen. In Rinchnach im Bayerischen Wald begeisterte das traditionelle Pferdeschlittenrennen die Menschen, in Liebenscheid im Westerwald zogen Hunde mit ihren Schlitten mehr als 3.000 Zuschauer an.

Nachttemperaturen gehen in Bayern auch in den kommenden Tagen teilweise deutlich unter dem Gefrierpunkt und ergiebige Schneefälle sorgten aber weiter für winterliche Verhältnisse. In den bayerischen Alpen herrschte erhebliche Lawinengefahr. Bitterkalt mit Tiefstwerten im zweistelligen Minus-Bereich soll es in der neuen Woche werden.

Beeinträchtigung durch Sturmtief "Egon"

Nachdem Sturmtief "Egon" den Liftbetrieb und den Straßenverkehr örtlich lahmgelegt hatte, verbesserten sich die Bedingungen in vielen Wintersportregionen am Wochenende deutlich, etwa im Schwarzwald, Sauerland, Harz, Thüringer Wald oder im Erzgebirge in Sachsen. Loipen wurden neu gespurt und viele Lifte waren in Betrieb. In Oberstdorf im Allgäu wurden am Sonntagmorgen 59 Zentimeter Schnee registriert, das waren nach Angaben des Meteorologen mehr als 15 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden. In Zwiesel im Bayerischen Wald lagen 56 Zentimeter. Selbst in der Landeshauptstadt München wurden knapp zehn Zentimeter registriert - allemal ausreichend für eine ausgiebige Schneeballschlacht.