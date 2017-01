Winterchaos Kältewelle hat Europa fest im Griff

Viele Länder meldeten Kälterekorde, selbst auf Sizilien und in Istanbul schneite es heftig. Allein in Polen und Italien erfroren binnen zwei Tagen 17 Menschen, weitere Kältetote gab es unter anderem in Bulgarien und Russland. Moskau feierte die kältesten orthodoxen Weihnachten seit 120 Jahren.

Heftiger Schneefall hat in der türkischen Millionenmetropole Istanbul zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Am Flughafen Atatürk, dem größten der Türkei, seien die Inlandsflüge bis zum frühen Sonntagabend eingestellt worden. Auch zahlreiche internationale Flüge wurden gestrichen. Der zwischenzeitlich eingestellte Schiffs- und Fährverkehr auf dem Bosporus wurde dagegen wieder aufgenommen. Wegen schlechten Wetters kam es in mehrere Vierteln Istanbuls zu Stromausfällen.

Schnee und Frost haben auf Bayerns Straßen in der Nacht zum Sonntag nach ersten Erkenntnissen nur zu wenigen Unfällen geführt. Der Winter setzt vor allem dem Norden und Westen ordentlich zu.

In Griechenland sind die Temperaturen mancherorts auf minus 17 Grad gefallen. In der Nacht zum Sonntag hat es zudem erneut stark geschneit. Immer wieder kam es zu Stromausfällen, viele Straßen waren nicht befahrbar. In der kretischen Hafenstadt Rethymno im äußersten Süden des Landes schneite es zum ersten Mal seit 40 Jahren, berichtete der griechische Fernsehsender Skai am Sonntagmorgen. In der nördlichen Ägäis ist vor allem die Inselgruppe der Sporaden betroffen. Auf der Insel Skopelos liegt mittlerweile mehr als ein halber Meter Schnee, sagten Inselbewohner.

Kälteste orthodoxe Weihnachten in Moskau seit 120 Jahren

Nach einem heftigen Kälteeinbruch in Moskau sorgen die Temperaturen am Wochenende weiter für sibirische Wintergefühle. Im Zentrum der russischen Hauptstadt zeigte das Thermometer in der Nacht zum Sonntag nach unterschiedlichen Berichten bis zu minus 28,5 Grad Celsius an.



In der Ortschaft Klin nordwestlich von Moskau wurden 35,9 Grad unter Null gemessen, wie die Agentur Tass meldete. Nach Einschätzung von Meteorologen sind die Temperaturen rund 12 bis 15 Grad niedriger als gewöhnlich in dieser Jahreszeit. Die prognostizierten minus 40 Grad blieben jedoch zunächst aus. An den Moskauer Flughäfen Scheremetjewo und Domodedowo fielen am Sonntag mehr als 80 Flüge aus. Anfang der Woche soll es Vorhersagen zufolge wieder wärmer werden. Zuvor war in der Nacht von Freitag auf Samstag, am orthodoxen Weihnachtsabend, mit fast minus 30 Grad die tiefste Temperatur seit Winterbeginn gemessen worden.