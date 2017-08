Wetter in Bayern War's das mit dem Hochsommer?

In zwei Tagen ist meteorologischer Herbstanfang und dieses Jahr hält sich das Wetter offenbar an diesen Stichtag: Ab Freitag wird es spürbar kühler. Maximal 19 Grad sind dann zu erwarten und es gibt mehr Wolken als Sonne und zeitweise auch Regen. Tage mit 25 Grad und mehr werden nun seltener, teilweise wird es auch schon herbstlich durch Frühnebel oder kühle Morgenstunden. War es das also mit dem (Hoch-)Sommer für 2017?

Mehr als zehn Tage in die Wetter-Zukunft zu schauen, mündet in reiner Spekulation, sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Solche mittelfristigen Berechnungen hätten eine geringe Zuverlässigkeit. "Worauf man aber hoffen kann - und das mit gutem Grund, weil die langjährige Wetterstatistik dies zeigt - ist die hohe Wahrscheinlichkeit für eine längerfristige Schönwetterperiode von Mitte bis Ende September", sagt Sachweh. Es gibt also Hoffnung auf einen sogenannten "Altweibersommer" pünktlich zur Wiesn-Zeit.

"Hundstage" enden im August

Die "Hundstage" mit Temperaturen über 30 Grad werden nun seltener.

Dass das Wetter so ausfällt, wie der Kalender es vorgibt, ist generell selten, passiert in Süddeutschland aber eher als in Norddeutschland, sagt Sachweh. Statistisch betrachtet, können wir uns in Bayern in etwa in drei von vier Jahren auf diese Schönwetterperiode im Herbst verlassen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Manchmal fällt der Altweibersommer aus. Und - auch wenn es extrem selten ist - wird es manchmal sogar winterlich, so Sachweh. Am 24. und 25. September 2002 lag während der Wiesn Schnee.

Was die einen vielleicht ärgert, dürfte andere freuen: Nicht jeder verträgt oder mag die sommerliche Hitze. Aber Ende August enden die sogenannten "Hundstage", denn die größte Wahrscheinlichkeit echter Hitzewellen mit Temperaturen von 30 Grad und mehr dauert von Mitte Juli bis Mitte/Ende August. Das hängt auch damit zusammen, dass die Erwärmungskraft der Sonne nun nicht mehr die Kraft hat wie im Hochsammer, erklärt Sachweh. Das Maximum der Erwärmungskraft ist Ende Juni und die Nächte dauern inzwischen deutlich länger, daher fällt auch die nächtliche Abkühlung stärker aus.

Wettergefahren in den nächsten Tagen

So sah der Sommer 2017 auch aus: Starkregen in Berlin.

Im Sommer 2017 gab es auch einige heftige Unwetter und Starkregen. Im Juni und Juli waren Nordrhein-Westfalen und Berlin besonders stark betroffen. In Köln fielen am 19. Juli 95 Liter pro Quadratmeter - innerhalb von Minuten standen Straßen und Keller unter Wasser. In Berlin wurde auf Grund des Starkregens zeitweise sogar der Ausnahmezustand ausgerufen, es gab Bilder von U-Bahn-Treppen, die eher an Wasserfälle erinnerten.

Bayern war im August von schweren Unwettern betroffen. Orkanartige Sturmböen verwüsteten Teile der niederbayerischen Wälder. Im Landkreis Passau herrschte vorübergehend Katastrophenalarm.

Auch in Bayern gibt es in den nächsten Tagen ein paar Wettergefahren, sagt Michael Sachweh. Am Donnerstag kann es örtlich heftige Gewitter geben. Nachfolgend sind bis Samstag zunächst in Süd- und Ostbayern große Regenmengen möglich. Zum Wochenende gibt es Hochwassergefahr vor allem in Alpennähe.