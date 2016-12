Wetterphänomen Industrie-Schnee in Bayern

Die meisten Pisten sind noch grün, doch auf dem flachen Land scheint es zu schneien: Immer wieder sind in Bayern Gebiete von einer feinen weißen Schicht bedeckt. Doch was da rieselt, ist kein normaler Schnee.

Die Straßen weiß, Die Wiesen überzuckert, die Autos unter feinem Schnee - so der Anblick heute Morgen in Friedberg bei Augsburg. Schnee, obwohl die ganze Nacht über Wölkchen am Himmel war? Es war tatsächlich Schnee. Aber es ist kein normaler, sondern so genannter Industrieschnee.

Und so entsteht er: Seit Tagen herrscht in Bayern eine stabile Hochdrucklage. Morgens ist es häufig neblig, die Luft ist mit Wasserdampf gesättigt. Wenn dann Staubpartikel oder Dampf aus Schornsteinen quellen, kommen sie nicht in die Höhe. Vielmehr werden die Luftteilchen durch ihr Eigengewicht wieder nach unten gedrückt. Sie verbinden sich mit Wassertröpfchen und gefrieren zu dem feinen Schnee.

Weiße Pracht ums Atomkraftwerk

Der ist feinkörniger als normaler Schnee, da er aus deutlich geringeren Höhen als dieser stammt und die Eiskristalle daher nicht genügend Zeit haben, sich voll auszubilden. In der Hand zerfällt er schnell. Vor zwei Wochen gab es dieses Phänomen auch in der Nähe des Kernkraftwerks Gundremmingen. Da sorgte der Wasserdampf aus den Kühltürmen für starken Schneefall in der Umgebung. Auch in München und Regensburg gab es das Phänomen.

Die Kristalle sind winzig. Oft schmilzt der Industrieschnee gar nicht, sondern verdunstet gleich, geht also in gasförmigen Zustand über. Gerade wenn es morgens neblig ist und dann die Sonne rauskommt und die Temperaturen deutlich ansteigen.

Der Industrieschnee rieselt immer nur auf eng begrenzten Flächen. Der Meteorologe Christian Sachweh hat es selbst erlebt: An einem Münchner Heizkraftwerk. Auf der einen Straßenseite hat es geschneit, die andere Seite dagegen blieb völlig trocken.

Stärker mit Schadstoffen belastet

Der Industrieschnee ist etwas stärker mit Schadstoffen belastet als normaler Schnee, sagt Christian Sachweh. „Aber niemand wird diesen Schnee in die Hand nehmen und abschlecken.“

Wer weiß? Denn es gab in München eine Zeit, da roch der Schnee nach Bier. Der Bierschnee fiel zum Beispiel am Nockherberg, wo eine große Münchner Brauerei ihren Sitz hatte, bevor sie mit ihrer Sudstätte ins Münchner Umland zog.

Bis einschließlich Neujahr wird es jedenfalls nur künstlichen Schnee geben, denn solange soll die Hochdrucklage stabil bleiben, so der Meteorologe Sachweh. Am Montag soll sich das Wetter jedoch ändern. Dann fällt vielleicht sogar echter Schnee.