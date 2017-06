Extreme Hitze in Bayern Wenn das Wetter kippt und drückt

Heute ist der Höhepunkt der Hitzewelle in Bayern. Am heißesten ist es in der Region Aschaffenburg mit 35 Grad. Kommt bald das große Gewitter? Und wie geht's weiter mit dem Sommer? Ein Interview mit dem BR-Wetterexperten Michael Sachweh.

Herr Sachweh, für welche Regionen in Bayern gibt es Wetterwarnungen?

Michael Sachweh: Eine amtliche Warnung vor großer Hitzebelastung besteht für alle Landkreise in Bayern, die sich unter einer Meereshöhe von 600 Metern befinden. Zudem existiert für den ganzen Freistaat eine amtliche Warnung vor einer ungewöhnlich hohen UV-Strahlung der Sonne, also vor hoher Sonnenbrandgefahr. Darüber hinaus warnt der deutsche Wetterdienst für den größten Teil Bayerns vor einer hohen, ja in weiten Teilen Nordbayerns sogar vor einer sehr hohen Waldbrandgefahr. Wir haben die höchste Stufe 5 erreicht.

Und wie wird das Wetter zum Wochenende?

Sachweh: Die Situation wird sich in den kommenden Tagen höchstens leicht entspannen, da es nicht mehr ganz so heiß ist, aber immer noch sommerlich warm. Eine nennenswerte Entspannung würden verbreitete Regenfälle anstatt lokaler Gewitter bringen. Die sind aber bis zum Wochenende nicht in Sicht. Wenn es heute Nachmittag und am Abend wieder lokale Hitzegewitter gibt, gesellen sich zu den anderen amtlichen Warnungen wahrscheinlich noch Unwetterwarnungen hinzu - der übliche Dreiklang von Sturmböen, Starkregen und Hagel. In den kommenden Tagen besteht dann die Gefahr vor lokalen Unwettern am ehesten in Alpennähe.

Wo war es bislang am heißesten in Bayern? Und was sind eher "kalte Gefilde"?

Sachweh: Die Meereshöhe ist entscheidend: So sind die tief gelegenen Regionen in Franken - hier vor allem die Untermain-Region - ganz besonders hitzegefährdet. Für die Region rund um Aschaffenburg werden 35 Grad erwartet. Aber auch sonst ist es ungewöhnlich heiß. Der Landkreis Hof ist normalerweise bekannt für seine kühlen Temperaturen. Aber selbst dort werden 31 Grad erwartet.

Ist eine so lange extreme Hitze denn ungewöhnlich für den Juni?

Sachweh: Ja, sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist Juni ein eher unbeständiger Wettermonat mit "Schafskälte" zur Mitte hin.

Was bringt uns die kommende Woche für ein Wetter?

Sachweh: Bis Montag bleibt es überwiegend freundlich und hochsommerlich warm mit Höchstwerten von etwa 25 bis 30 Grad. Dabei ist es meist trocken; in Alpennähe kann es lokale Gewitter geben. Von Dienstag bis mindestens Freitag wird es dann wohl kühler und unbeständiger mit vielen Schauern.