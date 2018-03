Ruhe vor dem Sturm Wer wird was im Kabinett Söder?

Wer wird was im künftigen Kabinett Söder? Wohl am 16. März wird Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Sein Kabinett will Söder am 21. März in einer weiteren Sondersitzung des Landtags vereidigen.

Von: Arne Wilsdorff