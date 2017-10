Neubauprojekte Wer in bayerische Immobilien investiert

An den Fassaden der in München so zahlreich entstehenden Neubauten steht nicht geschrieben, wem diese großen Wohn- und Bürogebäude gehören. Auch auf der Messe Expo Real wissen die meisten Gäste und Aussteller nichts Genaues oder nur vom Hörensagen, wer in der Stadt sein Geld in Betongold anlegt. Sind es reiche Russen? Amerikanische Pensionsfonds oder Chinesen, die hier investieren?

Ausländische Investoren "schwimmen im Geld"

Insidern ist einiges bekannt. Frage an Gabriele Volz, sie ist Geschäftsführerin des Immobilienfonds WealthCap, einer hundertprotzentigen Tochtergesellschaft der Hypo Vereinsbank. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zum größten Eigentümer von Gewerbeimmobilien in München gemausert. Rund eine Milliarde Euro wurde investiert. Der Fonds will weiter wachsen und kennt die Konkurrenten.

"Wir erleben das natürlich selber in Bieterverfahren, wenn wir als Käufer auftreten. Zunehmend sind ausländische Investoren unsere Wettbewerber. Wir erleben aber Gott sei Dank auch, dass nicht jeder bereit ist, an einen Ausländer zu verkaufen. Es wird auch geschätzt, wenn der Asset Manager ein Deutscher ist. Wir selber sind in München angesiedelt. Das schafft Vertrauen." Gabriele Volz, Immobilienfonds WealthCap

Deutschland und hier besonders München gelten als sicherer Hafen für Investoren aus aller Welt. Seit der Finanzkrise ist das Interesse aus dem Ausland spürbar größer geworden. Wer in München sein Geld anlegen will, komme von überall her: "Aus Europa, aus USA, aus Asien. Die schwimmen im Geld. Also Geld ist da. Alle, die viel Volumen kurzfristig unterbringen müssen." In einem solchen Umfeld steigen die Preise, meint Jürgen Büllersbach. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung des Münchner Bau- und Immobilienunternehmens Bayerische Hausbau.

"Ein Teil der Preisentwicklung, die wir momentan nicht nur in München, sondern in ganz Deutschland erleben, ist ja auch diesen internationalen Investoren geschuldet, die auf Teufel komm raus hier zum Teil in Deutschland Immobilien erwerben wollen." Jürgen Büllersbach, Bayerische Hausbau

Immobilienmärkte jenseits von München: Beispiel Augsburg

Ein Blick über die Grenzen des heißen Münchner Marktes zeigt ein anderes Bild. So ist aus Augsburg zu erfahren, dass hier Chinesen, Russen oder US-amerikanische Pensionsfonds derzeit noch nicht auf der Suche sind.

"Wenn es darum geht, da sind wir eher im Schatten von München noch, die interessieren sich eher für München als für Augsburg. Also das ist bei den ausländischen Investoren noch nicht angekommen." Michaela Gruber, Augsburger Wirtschaftsreferat

Aber Anfragen soll es bereits geben, sogar aus China. Doch die seien dann manchmal eher kurios, so Gruber: "Die wollen da endlose Gutachten haben, dass ein Gebiet erdbebensicher ist. Dann wollen die wissen, wie hoch die Kriminalitätsstatistik ist. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da Verbrechen begangen werden."

Neue Immobilienprojekte in Nürnberg

In Nürnberg ein ähnliches Bild. Dass hier in Bieterverfahren um kostbare Immobilien gewetteifert wird, scheint - wenn überhaupt - eine fernes Zukunftsszenario zu sein. Dabei entstehen auch in Nürnberg, ähnlich wie in München, sehr aufwändige, hochwertige und teure Immobilienprojekte.

Bekommt eine neue Halle für 70 Millionen Euro: Die Messe Nürnberg

So wirbt die Stadt in einem Prospekt mit einem Wohnquartier an der Regensburger Straße, in das rund 100 Millionen Euro fließen sollen. Ein anderes wird voraussichtlich 150 Millionen verschlingen. Und dann gibt es noch eine neue Messehalle, die für etwa 70 Millionen Euro errichtet wird. Wenn Investoren aus dem Ausland einsteigen wollten, hätten sie wohl zumindest Chancen. Doch Wirtschaftsreferent Michael Fraas verneint ein solches Interesse. KIB Gruppe, Siedlungswerk Nürnberg, GS Schenk Quellepark - das klingt nicht nach Geldgebern aus fernen Ländern. Aber genau kann auch er nicht sagen, woher das in Nürnberg investierte Geld kommt.

"Wenn sie mal reinsehen, die meisten sind ja in der Regel deutsche Gesellschaften mit deutschem Sitz, das Thema ist ja immer dann, dass jemand unterschiedliche Kapitalgeber hat. Mancher hat eine Bank, von der er es finanzieren lässt, mancher hat einen Investmentfonds im Hintergrund. Bei einem Fonds können sie dann eben nicht feststellen, wer da alles dran beteiligt ist." Michael Fraas, Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg

Immobilienbesitz: München geht von "gemischten Strukturen" aus

In München hat die Stadt ein entspanntes Verhältnis zu der Frage, wer sein Geld in neue Immobilienprojekte steckt. Stadtbaurätin Elisabeth Merk geht von sehr durchmischten Eigentümerstrukturen aus. Dass durch internationales Kapital in großen Stil die Stadt aufgekauft oder neu bebaut wird, diesen Eindruck hat sie nicht.

"Wir haben viele Projekte in München, die natürlich privaten Eigentümern gehören. Die auch ihre Wohnungen nicht veräußern. Sondern als Mietwohnungen im Bestand behalten." Elisabeth Merk, Stadtbaurätin München

Die Stadt hat laut Merk 20 bis 40 Prozent der Flächen, die sie selber entwickelt, für Genossenschaften zur Verfügung gestellt, "die sehr gute Nachbarschaftskonzepte machen". Und dann habe man natürlich auch eigene kommunale Wohnungsbaugesellschaften und darüber hinaus die "ganze Bandbreite von Fonds, die große Besitzstände behalten", sagt die Münchner Stadtbaurätin.

"Verstärkt Kapital aus dem asiatischen Raum"

Und dennoch spüren viele einen Trend: das Interesse aus dem Ausland an Münchner Immobilien hat deutlich zugenommen. Sogar kurzfristig soll sich das bemerkbar machen, meint Björn Holzwarth. Er ist Geschäftsführer von Ellwanger und Geigery Real Estate - ein Unternehmen, das ausländische Partner bei Immobilienprojekten im süddeutschen Raum berät und solche speziell auch in München vermittelt.

"Wir haben schon verstärkt einen Zuwachs an Kapital aus dem asiatischen Raum feststellen können in den letzten Monaten." Björn Holzwarth, Ellwanger und Geigery Real Estate

Das anzulegende Geld soll aus China und Südkorea stammen. Und politische Gründe wie die Spannungen wegen Nordkorea könnten der Auslöser für die Kapitalbewegungen sein. Der als sicher geltende Hafen München fängt solche kleineren politischen Beben auf. Björn Holzwarth schätzt, dass rund 50 Prozent des Geldes, das Großinvestoren derzeit in Münchner Immobilien stecken, aus dem Ausland kommt. Beispiele, wo Gebäude mit diesem Kapital gebaut oder gekauft wurden, möchte er nicht nennen. Die Geschäfte laufen sehr diskret ab.