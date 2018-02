Starkbieranstich 2018 Wer sind "Die glorreichen 7" im Nockherberg-Singspiel?

Alles ganz geheim, was da heute Abend beim Starkbieranstich auf dem Münchner Nockherberg passieren wird. Luise Kinsehers Fastenpredigt als Mama Bavaria ist topsecret. Und über das Singspiel weiß man nur, dass es im Wilden Westen spielt und "Die glorreiche 7“ heißt. Um 19.00 Uhr beginnt das Politiker-Derblecken.

"Salve pater patriae! Bibas, princeps optime!" Mit diesen lateinischen Worten wird auf dem Nockherberg alljährlich die Starkbierzeit in Bayern eröffnet. Zu Deutsch heißt das "Sei gegrüßt, Vater des Vaterlands! Trinke, bester Fürst" und bedeutet, dass der bayerische Ministerpräsident als erster anstoßen darf. Danach wird derbleckt.

Mama Bavaria eröffnet das Derblecken

Wenn jemand den Politikern die Wahrheit sagen darf, dann einmal im Jahr Luise Kinseher alias Mama Bavaria in der Fastenpredigt zum Startbieranstich auf dem Nockherberg. Wer in der Fastenpredigt derbleckt wird, hat es in den Olymp der Politikerprominenz geschafft, zumindest der bayerischen.

Und damit der Überraschungsmoment auch wirklich vollkommen ist, ist das Manuskript von Luise Kinseher ein gut gehütetes Geheimnis.

Das Singspiel holt den Wilden Westen auf den Nockherberg

Angela Merkel im Singspiel "Die glorreiche 7" auf dem Nockherberg.

Über das Singspiel weiß man etwas mehr. Der Titel lautet in diesem Jahr "Die glorreiche 7“ als Anspielung auf den berühmten Filmklassiker.

Dementsprechend entführt die Kulisse des Singspiels das "heldenhafte Expertenteam" in den Wilden Westen. Dort gilt es, ein Dorf gegen eine "äußere Gefahr" zu verteidigen.

Macus H. Rosenmüller muss den Nockherberg leider aufgeben

In den letzten fünf Jahren inszenierte Marcus H. Rosenmüller (Wer früher stirbt ist länger tot) das Singspiel auf dem Nockherberg. Er muss sich aus zeitlichen Gründen zurückziehen. Es übernehmen Richard Oehnmann und Stefan Betz.

Richard Oehmann ist bekannt aus "Doktor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater". Gemeinsam mit seinem Co-Autoren Stefan Betz führt er auch Regie. Für die Komposition der Musik ist in diesem Jahr Toni Weber verantwortlich, der mit Richard Oehmann unter anderem auch in der Band "Café Unterzucker" zusammenarbeitet.

Natürlich sind Seehofer und Söder dabei

Neben Horst Seehofer und Markus Söder sollen in diesem Jahr auch die Doubles von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, Bayern-SPD-Chefin Natasha Kohnen und dem Münchner OB Dieter Reiter tragende Rollen spielen.

Derblecken ist bayerische Tradition

Politiker trifft es alle Jahre wieder: Derblecken kommt vom bayerischen "blecken" (die Zunge herausstrecken, entblößen) und ist immer mit Hohn und Spott für die Betroffenen - die Derbleckten - verbunden.

So begrüßten etwa früher Wirte ihre Gäste mit entsprechenden ironischen Anmerkungen. Denn damals kannte der Dorfwirt jeden Gast noch persönlich und wusste um Geschichten und Gerüchte. Die Derbleckten mussten den Spott mit Humor nehmen, beleidigte Reaktionen sorgten für große Heiterkeit bei den anderen Gästen.

Nockherberg 2018 auf Social Media: #nockherberg

Das BR Fernsehen überträgt das Politikerderblecken in der Sendung "Auf dem Nockherberg 2018 Live - Die Starkbierprobe" ab 19.00 Uhr. Auch in der BR24-App und auf facebook.com/BR24 wird der Nockherberg 2018 begleitet.

Auf Twitter finden User Highlights und Reaktionen rund um das Event unter #nockherberg. Die Fastenpredigt, das Singspiel und Ausschnitte vom Nockherberg 2018 gibt es auch im Youtube-Kanal des Bayerischen Rundfunks auf youtube.com/BR.

Den Nockherberg zum Nachschauen gibt es schließlich auch in der BR Mediathek unter BR.de/mediathek.