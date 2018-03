Landtags-SPD fordert Kontrolle Wenn Flugzeuge Kerosin über Bayern ablassen

In Notsituationen lassen Piloten Flugbenzin ab, damit sie sicher landen können. Ob das Kerosin am Boden ankommt und für Mensch und Natur gefährlich ist, ist nicht eindeutig belegt. Wie oft aber wird tatsächlich Kerosin über Bayern abgelassen?

Sechs Mal mussten Flugzeuge im vergangenen Jahr Kraftstoff über Bayern ablassen. Insgesamt wurden dabei etwa 34 Tonnen Kerosin freigesetzt. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage von SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher hervor.

Demnach wurden beispielsweise im Juni 2017 über Niederbayern 20 Tonnen Kerosin abgelassen. Rechnet man die letzten sechs Jahre zusammen, kommt man auf 34 Fälle, bei denen fast 700 Tonnen Benzin über Bayern abgelassen wurden.

SPD: Mehr Kontrolle, mehr Aufklärung

Rinderspacher fordert daher eine zeitnahe Information der bayerischen Bevölkerung und mehr Messstellen des bayerischen Landesumweltamtes, die die Umgebungsluft kontrollieren.

Außerdem muss die Staatsregierung nach Ansicht der SPD nun endlich eine Studie in Auftrag geben, die untersucht, was der Kerosinablass für die Tier- und Pflanzenwelt aber auch für Oberflächengewässer und Grundwasser in Bayern überhaupt bedeutet.

Staatsregierung: Rückschlüsse auf Kerosin-Verschmutzung nicht möglich

Die Staatregierung weist die Kritik zurück. Gesundheitliche Beeinträchtigungen für die bayerische Bevölkerung oder die Natur seien ihr nicht bekannt. Das Verkehrsministerium verweist auf eine Untersuchung des Bundesumweltamts, die noch heuer veröffentlicht werden soll.

Derzeit würden 16 von 54 Messstellen in Bayern die Konzentration von Verkehrsabgasen in der Luft überprüfen. Rückschlüsse - konkret auf Kerosinablassungen - seien dabei aber gar nicht möglich.

Die Staatsregierung verfüge daher auch nicht über eigene Informationen, sondern nur die Deutsche Flugsicherung. Denn die Piloten melden der Deutschen Flugsicherung, wenn sie Benzin ablassen mussten.