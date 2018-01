Tradition gegen Moderne Wenn der Sternsinger am Rauchmelder scheitert

Singen, Spenden sammeln, segnen - so einfach hat man es als Sternsinger heutzutage nicht mehr. Denn: Schwarz anmalen ist out, Rauchmelder schlagen bei Weihrauch Alarm und Kreide mögen moderne Haustüren überhaupt nicht. Und dann sind auch noch betrügerische Fakes unterwegs - arme Sternsinger!

Sternsinger reloaded: Auch die Abbilder der Heiligen drei Könige müssen sich modernen Zeiten anpassen - und da hat man es nun einmal schwer mit Weihrauch und Kreide (von Kamel und Esel jetzt einmal ganz zu schweigen).

Mission impossible

Erst mussten sie sich vom plakativen schwarz bemalten Mohrenkönig verabschieden, der so gar nicht mehr politisch korrekt sein will. Dann mussten sie sich immer wieder glaubhaft von bösen Doppelgängern absetzen, die in ihrem Namen gutgläubigen Menschen das Geld abnahmen. Und nun macht ihnen die Rauchmelderpflicht auch noch den Weihrauch madig - und zu guter Letzt wird die Kreide für den Segensspruch gemobbt.

Vor Weihrauch wird gewarnt

Es hat schon ein bisschen was vom Kultfilm "Das Leben des Brian": Schon in den letzten Jahren schlugen übereifrige Rauchmelder bei den Weihrauchfässchen der Sternsinger an - nun, seit der Einführung der Rauchmelderpflicht am 1. Januar, der Super-Gau: Das Bistum Freising-München höchstselbst warnt vor Weihrauch im Haus. Denn immer öfter löst das heilige Räucherwerk nun einen ganz und gar unheiligen Alarm aus.

Selbstklebender Segensspruch

Auch mit der Inschrift des traditionellen "CMB" gibt es Probleme. An modernen lackierten Haustüren scheitert Kreide und bleibt schlicht unsichtbar. Die einzige Abhilfe: schnöde Aufkleber mit selbstklebendem Segensspruch, bestellbar im Internet, acht Stück je Bogen. Auch blanko erhältlich und dann immerhin mit Kreide beschreibbar. Damit die Helden mit Krone der Moderne wenigstens ein kleines Schnippchen schlagen können.