Eine Deutsche unter den Verletzten Weltweite Bestürzung über Terror in New York

Ein 29-Jähriger hat in New York mit einem Kleinlaster acht Menschen getötet, elf wurden schwer verletzt. Unter den Verletzten ist auch eine Deutsche. Bürgermeister de Blasio spricht von einem feigen "Terrorakt". Politiker weltweit sind von dem Anschlag bestürzt.

Unter den Toten waren nach Angaben der Behörden der jeweiligen Länder auch eine Belgierin sowie fünf Argentinier. Elf Menschen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch eine deutsche Frau wurde verletzt. Deutsche Todesopfer gab es nicht, wie das Auswärtige Amt in Berlin am Morgen mitteilte. Die Bundesregierung reagiert mit Entsetzen auf den Anschlag. Die Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte, er sei "bestürzt über den hinterhältigen Anschlag in Manhattan". UN-Generalsekertär António Guterres schrieb: "Wir denken an die Menschen unserer großartigen Gastgeberstadt; heute sind wir alle im UN-Hauptquartier New Yorker."

"Wir stehen im Kampf gegen diese sinnlose Gewalt fest an der Seite der USA" . Außenminister Sigmar Gabriel

Verbindung zur Terrormiliz IS

Am Dienstagnachmittag steuerte ein 29-jähriger Mann einen gemieteten Pick-up-Truck auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Südwesten Manhattans. Auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer überfuhr und rammte er mehrere Menschen. Auf Höhe der Chambers Street direkt vor einer High School in der Nähe des World Trade Centers kollidierte der Truck mit einem Schulbus und kam zum Stehen.

Anschließend stieg der Täter aus und soll "Allahu Akbar" gerufen haben. Dabei hielt er zwei Waffen in den Händen, die sich inzwischen als Paint-Ball-Pistole und Luftgewehr herausgestellt haben. Der Mann wurde von Polizisten angeschossen und festgenommen. Er soll aus Usbekistan stammen und sich seit 2010 legal in den USA aufhalten. In der Nähe des Fahrzeugs fanden Ermittler Notizen des 29-Jährigen auf Arabisch, in denen der Mann auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verwies. Das bestätigte Gouverneur Andrew Cuomo in einer US-Fernsehsendung. Die Ermittler seien in Besitz des Dokumentes. Einzelheiten nannte Cuomo nicht.

New Yorks Bürgermeister spricht von Terrorakt

New Yorks Bürgermeister De Blasio sprach von einem feigen "Terrorakt". Polizeichef James O'Neill sprach von eine "Tragödie größten Ausmaßes". Die Sicherheitsvorkehrungen in der Millionenmetropole wurden verstärkt, die traditionelle am Abend des 31. Oktober in New York stattfindende Halloween-Parade wurde aber dennoch abgehalten. Fünf Stunden nach dem Terroranschlag tanzten Zehntausende New Yorker trotzig auf der Halloweenparade durch die Stadt. Es gebe keine Hinweise auf eine andere akute Bedrohung in der Stadt, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.

"Seien Sie New Yorker! Leben Sie ihr Leben, lassen Sie ihr Leben nicht von anderen bestimmen." Gouverneur Andrew Cuomo

Tatverdächtiger kam 2010 legal ins Land

Es werde nach niemandem mehr gefahndet, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, teilten die Behörden mit. Polizeikreise identifizierten den mutmaßlichen Angreifer als den 29-jährigen S., der ursprünglich aus Usbekistan stammt. Auf legalem Weg kam er im Jahr 2010 in die Vereinigten Staaten und soll anschließend zunächst im US-Staat Ohio gelebt haben. Offiziellen Angaben zufolge lebte der Usbeke zuletzt in New Jersey, wo er mutmaßlich auch den Pick-Up-Truck einer Baumarktkette mietete.

"Ich habe das Heimatschutzministerium angewiesen, unser schon jetzt extremes Programm für Sicherheitsüberprüfungen zu intensivieren. (...) Politisch korrekt zu sein, ist in Ordnung, aber nicht dafür! (...) Nicht in den USA!" US-Präsident Donald Trump auf Twitter

Erinnerungen an Terror in London, Nizza, Stockholm und Berlin

Fahrzeuge waren zuletzt häufiger für Attentate auf die Zivilbevölkerung genutzt worden. Erst Anfang Juni hatten Angreifer in der britischen Hauptstadt mit einem Transporter Menschen auf der London Bridge überfahren. Knapp ein Jahr zuvor war ein islamistischer Attentäter in Nizza mit einem Lastwagen in ein Menschenmenge gerast. Auch in Stockholm tötete ein Mann mit einem Kleinlaster etlichen Menschen in einer Fußgängerzone. Im Dezember 2016 hatte der Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gesteuert.