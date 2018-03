Frauen, Job, Familie Weltfrauentag in Bayern

Gleichstellung zwischen den Geschlechtern existiere praktisch nur auf dem Papier, meint die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Bayern, Verena di Pasquale. Nach wie vor fehlt es an Frauen in Führungspositionen in Politik und Wirtschaft, aber auch in den Parteien selbst, kritisiert di Pasquale. Das deutsche Parlament sei so männlich wie seit zwanzig Jahren nicht mehr.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Beim Verband der Bayerischen Wirtschaft sieht man in erster Linie die Politik in der Verantwortung, sagt der Vorsitzende Bertram Brossardt. So müssten vor allem flächendeckende Kita- und Ganztagesangebote ausgebaut werden. Man brauche Chancen, keine Quoten. Gesundheitsministerin Melanie Huml nutzt den Frauentag, um auf die schlechte Bezahlung in Pflegeberufen aufmerksam zu machen. Wertschätzung für die vielen Frauen in der Pflege drücke sich auch in einer angemessenen Bezahlung aus, so Huml.

Ein Zeichen will heute auch die Lufthansa setzen. Deshalb werden sechs innereuropäische Flüge jeweils von rein weiblichen Pilotenteams gesteuert. Beim Thema Quote hat auch die Lufthansa Nachholbedarf: Nur sechs Prozent der Piloten sind Frauen.