Veitshöchheim "Fastnacht in Franken": Welches Kostüm trägt Söder?

Der künftige Ministerpräsident Markus Söder will auf jeden Fall zur "Fastnacht in Franken" nach Veitshöchheim kommen. Sein Kostüm "werde nichts Schrilles werden", verriet Söder am Rande einer Fraktionssitzung im Landtag.