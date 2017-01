Change Your Password Day So kommen Sie zu einem sicheren Passwort!

Sie sind lästig und werden dauernd vergessen, aber trotzdem geht ohne Passwörter kaum etwas im Netz. Anlässlich des "Change Your Password Day" erklären wir, was sichere Passwörter sind - und was nicht.

Das wichtigste zuerst: "Passwort" ist kein sicheres Passwort, "Hallo" auch nicht und auch nicht "12345678". Auch nicht gut: "Dadada", so lautete übrigens das Passwort von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, was erst letztes Jahr herauskam, als die Job-Plattform LinkedIn gehackt wurde. Auch Ihr Geburtsdatum ist kein sicheres Passwort und nein, "Passwort1" ist keineswegs sehr viel sicherer als "Passwort". Sie sollten zudem kein kurzes Passwort wählen und auch nichts, was in einem Wörterbuch vorkommt, nicht den Namen ihres Ehepartners, nicht den ihres Haustieres und auch keine anderen Namen.

Zack, fertig: Sicheres Passwort

Stattdessen sollten sie möglichst lange Passwörter wählen mit vielen Sonderzeichen und großen und kleinen Buchstaben. Am besten überlegen sie sich einen Satz und reihen die Anfangsbuchstaben aneinander, in etwa so: "Ich verwende 'Passwort' nicht als Passwort, denn das sehr unsicher", das ergibt dann das Passwort „IvPnaPddsu“, am besten reichern sie das Ganze noch mit Sonderzeichen und Ziffern an und schon haben sie mit "$IvPnaPddsu8" ein recht sicheres Passwort, das Sie sich zudem relativ leicht merken können.

Wenn's geht: Doppelte Autentifizierung

Allerdings ist auch ein sicheres Passwort nur dann sicher, wenn es Dritten nicht zugänglich gemacht wird. Genau das hat Sean Spicer letztens offenbar getan, der Sprecher des Weißen Hauses twitterte versehentlich die merkwürdige Zeichenfolge "n9y25ah7" an seine fast eineinhalb Millionen Twitter-Follower - offenbar sein Passwort. Aber Fehler passieren eben, zudem erbeuten auch Hacker immer wieder Passwörter. Sie sollten deshalb Ihr Passwort regelmäßig ändern, sagen die Sicherheitsexperten.

"Zwei-Faktor-Authentifizierung" als Königsweg

Am meisten Sicherheit aber schafft die sogenannte "Zwei-Faktor-Authentifizierung", hier muss man nicht nur ein Passwort eingeben, sondern auch eine Art TAN-Nummer wie beim Onlinebanking, die man beispielsweise auf sein Handy geschickt bekommt. Das erhöht die Sicherheit massiv, bei nur wenig Mehraufwand. Wo immer Sie diese Möglichkeit nutzen können, etwa bei GMail, Amazon oder PayPal, sollten Sie das auch tun - und trotzdem die Finger lassen von "Passwort" als Passwort.