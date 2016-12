Umtauschen nach Weihnachten Weg mit den unerwünschten Geschenken!

Am ersten Werktag nach Weihnachten beginnt das Umtauschen von Geschenken. Gutscheine und Bargeld liegen bei den Weihnachtsgaben im Trend. Fehler sind ausgeschlossen, dank Online-Wunschzettel.

In der Münchner Innenstadt um halb zehn Uhr morgens: Gerade öffnen viele der Geschäfte. Ich bin ja davon ausgegangen: Der frühe Vogel tauscht den Wurm um. Aber stattdessen ist erstaunlich wenig los. Keine Schlangen vor den Geschäften, keine pickepackevollbepackten Menschen, die möglichst schnell die nicht ganz so glücklichen Geschenke von Tante Hedwig oder Onkel Werner umtauschen wollen. Nein, ich blicke größtenteils in zufriedene Gesichter.

"Ist in dieser Tüte ein Weihnachtsgeschenk, das den Weg zurückfinden muss? - Nein. - Müssen Sie Weihnachtsgeschenke umtauschen? - Nein, müssen wir nicht, hat alles gepasst dieses Jahr, weil wir uns ganz wenig geschenkt haben, ganz gezielt. - Mussten Sie heute Geschenke umtauschen? - Nein!" Umfrage in der Münchner Innenstadt

Gutscheine und Bargeld liegen im Trend

Die meisten wollen gar nichts umtauschen: das sind keine zufälligen Ausnahmen, denen ich da begegnet bin, sondern das ist mittlerweile die Regel, bestätigt mir Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern.

"Es ist in den bayerischen Innenstädten nicht rappelvoll, weil so viele Weihnachtsgeschenke umgetauscht werden, sondern weil die Leute Bargeld oder Geschenkgutscheine bekommen haben." Bernd Ohlmann

Weihnachtlicher Problemlöser

Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern

Knapp 14 Milliarden Euro Umsatz hatte der bayerische Einzelhandel für das Weihnachtsgeschäft angepeilt. Immerhin ein Fünftel seines Jahresumsatzes. Da müssen doch auch richtige Gurkengeschenke dabei sein. Mit Sicherheit, aber nicht wirklich viele: Nur noch fünf Prozent aller Weihnachtsgeschenke werden überhaupt umgetauscht.

Online-Wunschliste verhindert "falsche Geschenke"

"Das ist ein Trend, der sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Wenn man nicht weiß, was man schenken soll, geht man auf Nummer sicher, insofern ist der Gutschein der weihnachtliche Problemlöser schlechthin." Bernd Ohlmann

Eine Produktbereich, der bislang von diesem Trend ausgeschlossen scheint, sind Spielwaren. Aber auch hier sind falsche Geschenke mittlerweile kaum noch möglich, der Online-Wunschliste sei Dank. Jeder Schenker kann sehen: Genau dieses Modell muss es sein und wenn es dann einer in den Warenkorb legt, verschwindet es automatisch von der Liste.