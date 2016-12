Weihnachtsansprache von Barbara Stamm "Hass und Hetze dürfen keinen Platz haben"

In ihrer Rede lässt die Landtagspräsidentin das Jahr 2016 Revue passieren: Die Zugkatastrophe von Bad Aibling, Hochwasser, Amoklauf in München und schließlich der Terror in Bayern und Berlin. Stamm mahnt, über all den schlechten Meldungen nie die Mitmenschlichkeit aus dem Blick zu verlieren.

Von: Nikolaus Neumaier