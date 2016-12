Blick nach Simbach Traurige Weihnachten bei Flutopfern

Gut ein halbes Jahr ist die Sturzflut im Landkreis Rottal-Inn her. Sieben Menschen starben, der Sachschaden ging in die Milliarden. Und viele Hochwasseropfer können Weihnachten noch immer nicht zu Hause feiern.

Eine kleine Doppelhaushälfte in einem Dorf hinter Simbach. Es ist eng in der Küche. Von Weihnachtsstimmung keine Spur.

Das Haus der Familie mit zwei kleinen Kindern wurde bei der Flutkatstrophe am 1. Juni zerstört. Zunächst waren sie froh, dass sie überhaupt lebend von den Rettungskräften aus den reißenden Fluten gerettet wurden. Erst jetzt wird der Familie, die aus Rücksicht auf die Kinder ihren Namen nicht nennen will, klar, was sie alles verloren hat.

"Ja, jetzt merkt man das erst. Jetzt hat man Winterkleidung gebraucht, und Stiefel und alles, was im Keller untergebracht war, weil kein Platz da war." Flutopfer aus Simbach

Weihnachten 2016, eine traurige Angelegenheit - vor allem für die Kinder

"Für die Kinder ist das nach wie vor ein großer Einschnitt, es belastet sie, dass sie kein Zuhause mehr haben, kein Zimmer. Auch wenn wir hier in einem Haus sind, ist das nicht das Haus, wo die Kinder aufgewachsen sind. Auch für mich selbst ist es ganz was anderes und ja – es fehlt einfach was." Flutopfer aus Simbach

Auf der Fahrt hinüber nach Simbach am Inn wird deutlich. Viele von der Flut getroffene Häuser sind noch lange nicht so weit, dass sie wieder bewohnt werden können. Roland Moser ist einer von vier hauptamtlichen Betreuern, die sich im Fluthilfebüro am Simbacher Kirchplatz um die Flutopfer kümmern.

Leben in den Obergeschoßen "Es sind nach wie vor viele Simbacher nicht daheim, viele sind bei Verwandten untergebracht oder in sogenannten Notunterkünften, leben teilweise in den noch zerstörten Häusern auf ganz beengtem Raum in den Obergeschossen." Roland Moser, hauptamtlicher Helfer für die Flutopfer

Nach der Flut kommt die Depression

Gerade jetzt kurz vor Weihnachten wird offenbar erst vielen bewusst, was da tatsächlich passiert ist am 1. Juni 2016.

"Mein Eindruck ist, dass gerade innerhalb der letzten 14 Tage die Anspannung und die Hoffnungslosigkeit, die damit bedingten Symptome, ganz stark zugenommen haben. Die Leute sind enttäuscht, sind frustriert, viele haben lange geglaubt, dass Weihnachten so der Stichtag ist, wo sie zurück können in die Häuser und die Wohnungen und müssen feststellen: die Rückkehr in die sanierten Häuser ist noch ein weiter Weg. Realistisch ist Frühjahr, Sommer 2017 - und das ist für viele schon eine sehr, sehr ernüchternde Erkenntnis." Roland Moser, hauptamtlicher Helfer für die Flutopfer

Viele Menschen wurden in lebensbedrohlichen Lagen teilweise von der Bergwacht mit Helikoptern, aber auch von Wasserwacht und Feuerwehren aus den Fluten gerettet. Viele der Geretteten brauchen jetzt professionelle Hilfe.

"Da treten jetzt die Symptome dieser traumatischen Belastung ganz deutlich zu Tage: Schlaflosigkeit, Depressionen, Angstzustände, ganz starke Amnesie, also Vergesslichkeit, Kurzzeitgedächtnis, so Flashbacks nennt man das. Bilder von bedrohlichen Situationen, die einfach auftauchen. Viele erzählen, dass sie große Angstzustände haben, wenn es regnet. Das sind alles wirklich medizinische Symptome, die unbedingt von Ärzten behandelt werden müssen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, den Weg dahin möglichst eben zu machen, weil für viele Menschen ist der Gang zum Psychologen oder in eine psychotherapeutische Behandlung einfach schwierig: weil sie sagen: ich bin doch nicht verrückt." Roland Moser, hauptamtlicher Helfer für die Flutopfer

Die Fluthilfe Rottal-Inn ist eine bundesweit einzigartige Einrichtung: Hier wird Hochwasseropfern in den kommenden Jahren bei Behördengängen geholfen. Die Menschen werden aber auch psychosozial betreut und begleitet.

"Das Ganze ist möglich geworden durch eine Förderung durch das Deutsche Rote Kreuz, speziell für den Landkreis Rottal-Inn, speziell für die Region Simbach, Triftern, Anzenkirchen. Und mit diesen Geldern ist es uns möglich, für die nächsten drei Jahre insgesamt vier Mitarbeiter zu beschäftigen, die sich dann um die ganzen Probleme vor Ort kümmern können. Da wird wirklich Hilfe geleistet." Hans Haider vom BRK Kreisverband

Viele wissen nicht, wann sie zurück können

Auch für die Familie mit den zwei kleinen Kindern, die heuer in der behelfsmäßigen Bleibe auf der anderen Seite der Grenze in Österreich Weihnachten feiert. Die nach der Flut angekündigte schnelle und unbürokratische Hilfe hatten sie sich anders vorgestellt.

"Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht, wir haben gar keine Perspektive, weil immer noch nichts entschieden ist. Also, einen Zeitplan haben wir von dem her gar nicht. Ich denke, bis wir nach Hause zurück können, wird es noch ein, zwei Jahre dauern." Flutopfer

Und bis dahin heißt es: Miete zahlen in der behelfsmäßigen Bleibe. Und fast jeder Tag bringt neue Überraschungen.

"Unser Sohn hat neulich unseren alten Kalender gefunden, der an der Wand hing. Der war noch auf dem 31. Mai. Und da hat er gesagt: Schau, Mama, da hat unser Leben aufgehört. Ich denke, das sagt eigentlich alles." Flutopfer

Am 1. Juni dann ist die Flut über Simbach am Inn und Umgebung hereingestürzt.