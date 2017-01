Wehrbericht 2016 Der träge Amtsschimmel der Bundeswehr

Schlechte Noten für die Bundeswehr: Schwerfällig reagiere der Truppenapparat, es mangele an vielem und die Strukturen der Bürokratie seien verkrustet - so lautet der Tenor des Bericht des Wehrbeauftragten der Bundeswehr Hans-Peter Bartels.

Im aktuellen Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestages steht ein Wort im Mittelpunkt: das "Tempo". Hans-Peter Bartels zufolge geht der vereinbarte Umbau der Bundeswehr nicht schnell genug voran. Und das, obwohl immer mehr Aufträge dazukommen, in Mali, in der Ägäis und – ganz neu – in Litauen.

Es mangelt an allen Ecken und Enden

Bartels kritisiert, dass Personallücken zu langsam gefüllt werden, dazu komme ein Mangel an Material und das beeinträchtige Ausbildung, Übung und Einsatz. Eine Einschätzung, die der Bundeswehrverband teilt. Verbandschef André Wüstner spricht von einem "Sanierungsstau".

Im Jahresbericht nimmt sich der Wehrbeauftragte auch das Thema Bürokratie vor. Er sieht Strukturen, die nicht mehr in die heutige Zeit passen und nach dem Motto "Dienst nach Vorschrift" wichtige Entscheidungen verzögern. Das Gefühl bei den Soldaten, durch bestehende Regeln eingeengt zu sein und Probleme nicht lösen zu können, nehme zu.

Erste Adresse Soldaten

Das gilt nach Bartels Einschätzung nicht so sehr für die Einsätze, sondern vor allem für den Grundbetrieb, auch hier spiele die seit Jahren herrschende Mangelverwaltung eine erschwerende Rolle. Bartels regt an, die Beobachtungen und Hinweise aus dem soldatischen Alltag konstruktiv aufzunehmen – die Experten für das Formulieren besserer Regeln seien an vielen Stellen die Soldaten und Soldatinnen selbst.

Der Wehrbeauftragte unterstützt den Bundestag bei der Kontrolle der Streitkräfte. Zugleich können sich Soldaten direkt an ihn wenden, ohne den Dienstweg einhalten zu müssen. Und so ist Hans-Peter Bartels so etwas wie ein "Anwalt der Soldaten".