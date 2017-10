Manfred Weber CSU-Vize sieht Jamaika-Koalition als Chance

CSU-Vize Manfred Weber sieht in der Jamaika-Koalition große Chancen. Es könne eine Regierung "des bürgerlichen Aufbruchs, des Brückenbauens und der Neuorientierung für unser Land“ werden, sagte er dem BR.

Der Jamaika-Koalition könne es beispielsweise gelingen, eine Brücke zwischen der alten Dieseltechnologie und der modernen Elektrotechnologie zu bauen oder das Tierwohl endlich mit den Interessen der Bauern zu verbinden. Er habe nun auch "Lust auf Neues“, so der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament.

Nicht auf Söders Linie

Ganz anders Bayerns Finanzminister Markus Söder (ebenfalls CSU). Dem reichte in der Talksendung "Anne Will" am Sonntagabend (1.10.) ein knappes „Puh“, um die Chancen einer Jamaika-Koalition aus seiner Sicht zu beschreiben.

Ein AfD-Vizepräsident?

Zur Frage, wie der Bundestag mit der Wahl eines AfD-Vizepräsidenten umgehen soll, erklärte Manfred Weber:

"Es ist in unserer Demokratie gelebte Praxis, dass alle Parteien sich im Präsidium des Parlaments wiederfinden. Deswegen sollte die AfD auch einen Vizepräsidenten bekommen. Allerdings ist es auch gelebte Praxis, dass die Personen, die vorgeschlagen werden, akzeptiert werden." Manfred Weber, CSU-Vize

Schließlich seien die Vizepräsidenten Vertreter des gesamten Parlaments. Die AfD ist nach Ansicht Webers somit in der Pflicht einen "tragfähigen Kandidaten“ vorzuschlagen.

Kein Rechtsruck in der CSU

Zur Debatte über einen Rechtsruck der CSU äußerte sich der CSU-Vize erneut deutlich: Einen Rechtsruck werde es mit ihm nicht geben, sagte er. Die CSU darf seiner Meinung nach nun keinen inhaltlichen Kursschwenk machen.