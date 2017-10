München Web-Hetze nach der Münchner Messerattacke

Das erste Resumee der Polizei nach der Wahnsinnstat eines Messerstechers am Rosenheimer Platz: positiv. "Besonnen und überlegt" habe sich die Münchner Bevölkerung während der Geschehnisse verhalten, so Polizeipräsident Hubertus Andrä. Was wenig später im Netz passierte, sieht anders aus. Die Polizei wurde massiv beleidigt und rassistische Parolen verbreitet - obwohl der Täter, ein blonder Norddeutscher, erklärtermaßen keinen Migrationshintergrund hat.

Polizeireporterin Lena Deutsch gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie reagiert die Polizei auf das Twitter-Gewitter?

Sie prüft jetzt jeden einzelnen Tweet und schaut, ob gegebenenfalls ein Straftatbestand vorliegt. Es gab viele wirklich beleidigende Kommentare – für Beleidigung drohen Geldstrafen oder bis zu ein Jahr Gefängnis. Allerdings ist es nur dann eine Beleidigung nach strafrechtlichem Sinn, wenn eine einzelne Person direkt angesprochen wird. Aber in vielen Fällen wurde ja die Polizei als Ganzes oder ihr Social-Media-Team massiv angegangen, also eine Gruppe von Leuten – und das kann juristisch nicht verfolgt werden. Und außerdem muss bei einer Beleidigung immer ein Strafantrag gestellt werden. Also wenn jemand beleidigt wurde, dann muss er zur Polizei gehen und das melden – erst dann kann die Polizei den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.

Manche Kommentare gingen noch weiter, da wurde nicht nur beleidigt, sondern massiv gegen Flüchtlinge gehetzt und Hass geschürt. Was droht Leuten, die so etwas posten?

Bei Volksverhetzung nimmt die Polizei von Haus aus die Anzeige auf und leitet sie weiter. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Die Polizei hat aber festgestellt, dass nicht hinter allen Kommentaren ein Mensch steckt. Da sind zum Teil komplette Texte von einem Rechner verfasst werden, aber man sieht auf Twitter ein Profil und denkt, da schreibt ein Mensch. Die Bots, so heißen die künstlichen Persönlichkeiten, gehen automatisch in Unterhaltungen, wenn bestimmte z.B. rechtsgerichtete Stichworte fallen.

Wie geht die Polizei gegen diese künstlichen Persönlichkeiten vor?

Sie versucht die Provider ausfindig zu machen, um sie zu zwingen, dass der Account gelöscht wird. Allerdings sitzen die Provider oft im Ausland und können nur schwer belangt werden.

Die Münchner Polizei hat also alle Hände voll zu tun. Trotzdem: Was gerade passiert, ist kein Vergleich zur Arbeit nach dem Amoklauf im Olympiaeinkaufzentrum vor rund einem Jahr: Da gab es ja sogar Leute, die übers Internet anonym weitere Amokläufe angekündigt haben, einfach so "aus Spaß".

Wurden die denn mittlerweile bestraft?

Wie viele es genau waren, konnte man mir bei der Staatsanwaltschaft in München nicht sagen: Aber seit dem Tag des Amoklaufs im letzten Sommer bis Januar 2017 wurde in rund 50 Fällen in denen Straftaten angedroht wurden, ermittelt. Zum Teil gab es dann Geldstrafen.