Parlamentswahl Was Sie zur Wahl in Österreich wissen sollten

Warum wird schon jetzt gewählt?

Bundespräsident Alexander van der Bellen

"Ich finde, es ist genug" - mit diesen Worten verabschiedete sich Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner im Mai 2017. Eigentlich hätte die große Koalition aus SPÖ und ÖVP noch bis Herbst 2018 regieren müssen. Die Regierung aber zerstritt sich etwa an der Frage, ob die Arbeitszeit verkürzt werden sollte. Mit seinem Rückzug läutete Mitterlehner das Ende der Großen Koalition ein. Sein Nachfolger auf dem Parteivorsitz, der jetzige Kanzlerkanditat und Außenminister Sebastian Kurz lehnte eine Fortsetzung der Regierung ab und Bundespräsident Alexander van der Bellen rief Neuwahlen aus.

Wer wählt?

Wahlberechtigt sind 6,4 Millionen Menschen. Experten gehen von einem leichten Anstieg der Wahlbeteiligung aus. 2013 lag sie bei 74,9 Prozent und war damit die niedrigste in der Zweiten Republik.

Wer tritt an?

Österreichs Kanzlerkandidaten Christian Kern, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache

Als Kanzlerkandidaten stellen sich Amtsinhaber Christian Kern (SPÖ), Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache (FPÖ) zur Wahl. Außerdem treten die Grünen, die liberalen Neos und die Liste des Grünen-Abtrünnigen Peter Pilz an. Diese drei Parteien müssen nach Umfragen um den Einzug ins Parlament bangen. Die Hürde dafür liegt in Österreich bei vier Prozent.

Was wollen die Kandidaten?

Kern gilt als Arbeiterkind und ehemaliger Chef der Österreichischen Bundesbahn als der Vorzeige-Sozi. Er schreckt aber auch nicht vor populistischen Forderungen wie dem Abbruch der EU-Verhandlungen mit der Türkei zurück und ist bei den von seinem Vorgänger geschlossenen Grenzen geblieben. ÖVP-Kandidat Kurz ist nicht nur der jüngste im Bunde, sondern hat seiner Partei auch eine Verjüngung verpasst, indem er sie - ganz in französischer Macron-Manier - Bewegung nennt. Inhaltlich macht er teilweise der rechtspopulistischen FPÖ Konkurrenz. Deren Kandidat Strache gehört einer schlagenden Burschenschaft an, bemühte sich in jüngster Vergangenheit um ein bürgerliches Image. Kontakte Straches zu Rechtsextremisten sind nachgewiesen. Eines der Hauptthemen des Wahlkampfs war die Migrationskrise mit ihren Folgen. Vor allem FPÖ und ÖVP machen sich stark dafür, die Zuwendungen für Flüchtlinge zu kürzen oder gar auf Sachleistungen zu beschränken. Sollte es nach der Wahl zu einer ÖVP-FPÖ-Koalition kommen, würde das die Stimmen in Europa stärken, die eine reformierte EU mit weniger Einfluss auf die Nationalstaaten wollen. Österreich würde voraussichtlich näher an die Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei heranrücken. In der zweiten Jahreshälfte 2018 übernimmt Österreich den EU-Ratsvorsitz.

Wie stehen die Chancen?

Nach den Umfragen dürfte die konservative Volkspartei (ÖVP) stärkste Fraktion werden, während die rechtspopulistische FPÖ und die Kanzlerpartei SPÖ im Rennen um Platz etwa gleichauf liegen. Als wahrscheinlichste Option für eine Regierungsbildung gilt nicht die bislang in der Alpenrepublik dominierende große Koalition zwischen SPÖ und ÖVP, sondern ein Bündnis zwischen ÖVP und FPÖ. Zuletzt wurde bekannt, dass aus dem Umfeld der SPÖ gefälschte Facebook-Seiten betrieben wurden, um dem politischen Gegner zu schaden. Die Grünen und die liberalen Neos liegen weit abgeschlagen hinten und müssen um ihren Einzug ins Parlament bangen.

Wann steht das Endergebnis fest?

Die Wahllokale in Österreich haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Ab 6.00 Uhr früh können in einigen kleinen Ortschaften die ersten der rund 6,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Städte wie Wien folgen ab 7 Uhr. Im Bundesland Vorarlberg sind alle Wahllokale spätestens um 13 Uhr wieder geschlossen. Bundesweiter Wahlschluss ist um 17 Uhr. Gegen 17.15 Uhr wird die erste Hochrechnung erwartet. Prognosen, die wie in Deutschland sekundengenau mit dem Wahlschluss veröffentlich werden, gibt es nicht.

Wahllokal in Österreich

Um 18 Uhr dürften die Hochrechnungen noch einmal an Genauigkeit zunehmen - dann sind erste Ergebnisse aus dem für die Wahlforscher wichtigen Wien berücksichtigt. Vermutlich gegen 19.30 Uhr teilt der Innenminister ein vorläufiges Endergebnis mit. Die voraussichtlich etwa 780.000 Briefwähler - so viele wie nie zuvor - sind dabei aber noch nicht miteinberechnet. Deren Stimmen werden nur von den Wahlforschern hochgerechnet. Die letzten Briefwahlunterlagen werden erst am kommenden Donnerstag ausgezählt, dann steht das offizielle Ergebnis fest und damit auch, wer in den "Klub" - die Fraktionen im österreichischen Parlament kommt.