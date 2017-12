Heiliger Papst und Wintergeister Was wir an Silvester eigentlich feiern

Den Brauch, sich vom alten Jahr lautstark zu verabschieden und das neue zu begrüßen geht auf die Germanen zurück. Schon sie feierten zur Wintersonnenwende das "Julfest" - den Tod des alten und die Geburt des neuen Jahres - zwar ohne Böller, Bleigießen und "Dinner for one", dafür mit Peitschen und Dreschflegeln, um böse Geister zu vertreiben. Ein germanisches Jahr rechnete sich allerdings nur nach zwölf Vollmonden - dadurch war es um elf beziehungsweise zwölf Tage zu kurz. Damit das neue Jahr dennoch immer zum gleichen Zeitpunkt anfing, wurden die sogenannten Raunächte eingeführt: Die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar, an der nach germanischer Auffassung die Sonne stillstand. In manchen Gegenden Bayerns pflegt man noch immer den Brauch der Raunächte.

Hinter unserem Silvester steckt ein Bischof von Rom

Seinen Namen hat das Jahresende, der 31. Dezember, von Papst Silvester I. Der Bischof von Rom starb 355 nach Christus und wurde schon bald als Heiliger verehrt. Unablöslich ist er bis heute mit dem Ende der blutigen Christenverfolgungen verbunden: Silvester übernimmt das Amt im Jahr 314, nur ein Jahr nachdem Kaiser Konstantin im sogenannten Mailänder Toleranzedikt den Christen erstmals freie Religionsausübung zusicherte. Kirchen konnten gebaut werden, Messen wurden nicht mehr heimlich gefeiert und Priester und Bischöfe verkündeten die Botschaft der Christen.

Unter Bischof Silvester bekommt die Kirche politische Bedeutung

Weil über den Heiligen wenig überliefert ist, gibt es zahlreiche Legenden wie etwa die Legende von der Konstantinischen Schenkung. Demnach versprach Papst Silvester Kaiser Konstantin, ihn von Lepra zu heilen. Dafür müsse der Kaiser dreimal in ein Wasserbad untertauchen und den Namen Jesu anrufen. Der Kaiser machte es und war geheilt. Zum Dank schenkte er dem Papst den Lateran-Palast in Rom.

Fest steht: Unter Papst Silvester erhielt die Kirche politische Bedeutung. Nach dem Willen des Kaisers sollte das Christentum dem vom Zerfall bedrohten Reich Einheit schenken.

Unter Julius Caesar bekommt der 1. Januar kalendarische Bedeutung

Dass unser Jahr mit dem 31. Dezember endet und mit dem 1. Januar beginnt, hat weniger mit Namenspatron Silvester zu tun, denn mit Julius Caesar. Denn der legte den 1. Januar als den Jahresanfang fest - und zwar schon im Jahr 46 vor Christus. An diesem Tag wurden die hohen Beamten in ihr Amt eingeführt. Der neue Julianische Kalender richtete sich nach dem Sonnenjahr: mit 365 Tagen, 12 Monaten, sieben Wochentagen und einem Schaltjahr alle vier Jahre. Dieser Kalender setzte sich allmählich in ganz Europa durch. Doch der Neujahrstermin wackelte noch längere Zeit: Im Mittelalter begann das neue Jahr an Weihnachten, später am Dreikönigstag, dem 6. Januar. Erst Papst Innozenz XII. legte 1691 den Jahresanfang auf den 1. Januar. Unter anderem diese Kalender-Verwirrung prägte den Begriff "zwischen den Jahren".

Geistreiche Rutschpartie, jüdisches Neujahr

Muharram-Feiern im Iran

Den "guten Rutsch" können Sie zum Neujahr übrigens auch wünschen, wenn es kein Glatteis gibt: Er geht zurück auf das hebräische "Rosh", das "Kopf" oder "Anfang" bedeutet, und hat nichts mit einer Schlitterpartie zu tun. Das jüdische Neujahrsfest Rosh Haschana richtet sich nach dem zyklischen Verlauf der Jahreszeiten und findet ähnlich wie das muslimische Fest Muharram in der Regel im Herbst statt. Viele buddhistische Länder orientieren sich mit ihrem Neujahrsfest am Mondkalender.