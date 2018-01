Klausur in Kloster Seeon Was bezweckt die CSU mit ihrer konservativen Wende?

Die CSU will wieder eine deutlich konservativere Politik in Deutschland, und so gibt der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, die Losung aus: "Wir brauchen eine bürgerlich-konservative Wende".

Was Dobrindt damit meint, hat er in einem ganzseitigen Zeitungsartikel beschrieben. Darin verweist er auf eine linke Meinungsvorherrschaft in vielen Debatten, die auf die 68er-Bewegung zurückzuführen sei. Linke Aktivisten hätten sich seither Schlüsselpositionen in Kunst, Kultur, Medien und Politik gesichert. Dobrindts und Seehofers Konsequenz: Familien müssen wieder wichtiger genommen werden und das, was man unter deutscher Leitkultur verstehen kann, soll Richtschnur sein. Der Adressat sind Wähler, die zuletzt AfD angekreuzt haben. Diese will die CSU wieder zurückholen.

CSU will bei Verhandlungen mit SPD für die bürgerlichen Interessen kämpfen

Seehofer und auch der Chef der CSU-Landesgruppe wollen mit der SPD eine Regierung bilden - wenn die SPD zu einer realistischen Politik bereit ist. Dobrindt sagt das so: "Wir wollen sie mit einer SPD, die die Modernisierung unseres Landes, die Sicherheit und die Wachstum in diesem Land auch buchstabieren kann und nicht mit einer SPD, die nur die Themen aus der alten sozialistischen Klamottenkisten zitieren kann."

Mahnung an SPD: Überzieht es nicht!

Ähnlich äußert sich auch CSU-Parteichef Horst Seehofer, doch er schlägt vor allem Töne an, die nach Kompromiss klingen. So sagt er einerseits, dass er zuversichtlich ist und schickt andererseits eine Mahnung an die SPD. "Dieses Projekt kann gelingen, wenn unser Koalitionspartner nicht überzieht", meint Seehofer. Er baut außerdem Druck auf. Ohne SPD-Chef Schulz beim Namen zu nennen, sagt Seehofer, man könne sich nicht um die Kanzlerschaft bewerben und dann davon laufen.

Seehofer verteidigt Besuch von Viktor Orban

Der CSU-Vorsitzende verteidigt auch die Einladung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der am Donnerstagnachmittag erwartet wird. Er verweist auf Helmut Kohl, der immer gleichen Umgang mit allen Staaten Mittel- und Osteuropas gepflegt habe und will darum auch die rechtsstaatlichen Verhältnisse in Ungarn nicht kommentieren. "Ich bin nicht der Oberlehrer von Orban", sagt er.

Debatte über richtigen Umgang mit Großbritannien

Der Landesgruppenvorsitzender Alexander Dobrindt will den Briten die Türen offen halten, und so sagt er beim Besuch des britischen Wirtschaftsministers Greg Clark: Europa darf nicht leichtfertig mit der Forderung "out is out" umgehen und so der jungen britischen Bevölkerung die rote Karte zeigen.

Die CSU-Europa-Politiker sehen das anders. Aus der Umgebung von Europapolitiker Manfred Weber ist zu hören: Out muss natürlich out bedeuten. Die Briten dürften sich nicht die Rosinen rauspicken. Möglicherweise bahnt sich hier ein Streit an. Möglicherweise geht es aber auch nur um nette Worte gegenüber den Briten, denn eigentlich - so heißt es bei der CSU - gibt es keinen internen Dissens.